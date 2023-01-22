Марокко відправило Україні танки Т-72Б, які модернізували у Чехії – ЗМІ

Ці танки Марокко купило у Білорусі у 1999 та 2000 роках.
Марокко передало Україні танки Т-72Б, які проходили модернізацію в Чехії.
Про це пише алжирське видання Mena Defense.
Зазначається, що близько двадцяти танків було відправлено на поле бою тиждень тому. Їх можна було побачити під час візиту прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали до цехів компанії Excalibur Army у Штернберку, яка проводила модернізацію. Загальна кількість переданих танків невідома.
Загалом марокканська армія мала 148 одиниць Т-72, 136 танків Т-72Б і 12 танків Т-72БК, закуплених двома партіями у Білорусі у 1999 та 2000 роках.
Рішення про надання танків з військових складів Марокко українській стороні було ухвалено ще у квітні минулого року в межах саміту "Рамштайн".
На цьому саміті Туніс і Марокко були єдиними країнами, які представляли Північну Африку.
Раніше повідомлялося, що 9 січня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала особисто підписав один із танків Т-72, які ця країна передає Україні.
Нагадаємо, що лише Лондон наважився надати нам танки західного виробництва. Від Британії Україна отримає танки Challenger 2.
Читайте також: