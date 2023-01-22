Марокко відправило Україні танки Т-72Б, які модернізували у Чехії – ЗМІ

Ці танки Марокко купило у Білорусі у 1999 та 2000 роках.

Марокко передало Україні танки Т-72Б, які проходили модернізацію в Чехії.

Про це пише алжирське видання Mena Defense.

Зазначається, що близько двадцяти танків було відправлено на поле бою тиждень тому. Їх можна було побачити під час візиту прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали до цехів компанії Excalibur Army у Штернберку, яка проводила модернізацію. Загальна кількість переданих танків невідома.

Загалом марокканська армія мала 148 одиниць Т-72, ​​136 танків Т-72Б і 12 танків Т-72БК, закуплених двома партіями у Білорусі у 1999 та 2000 роках.

Рішення про надання танків з військових складів Марокко українській стороні було ухвалено ще у квітні минулого року в межах саміту "Рамштайн".

На цьому саміті Туніс і Марокко були єдиними країнами, які представляли Північну Африку.

Раніше повідомлялося, що 9 січня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала особисто підписав один із танків Т-72, які ця країна передає Україні.

Нагадаємо, що лише Лондон наважився надати нам танки західного виробництва. Від Британії Україна отримає танки Challenger 2.

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