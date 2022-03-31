Маша Єфросиніна звернулася до зґвалтованих російськими окупантами українок

Ведуча просить жертв насильства не мовчати про це.

Ведуча, блогерка та посол ООН Маша Єфросиніна запостила нове відео у своєму Instagram, у якому звернулася до жінок, які стали жертвами насильства з боку російських окупантів.

Знаменитість поділилася, що вперше про факт зґвалтування українок окупантами їй надійшло повідомлення з Херсона. Єфросиніній написала, жінка, яка стверджувала, що з 11 зґвалтованих лише шість жінок вижило. Марія зателефонувала з цією інформацією замміністра внутрішніх справ. І у відповідь почула: "Марія, наразі ми це перевіряємо".

У своєму зверненні Єфросиніна попросила українок, які пережили це пекло, не мовчати – говорити і дати змогу покарати покидьків:

"Я звертаюся до всіх дівчат, жінок, дівчаткам, підліткам, які зазнали сексуального насильства від окупантів. Я знаю, що ви є. Я знаю, що ви переживаєте і пережили найстрашнішу трагедію у своєму житті. Я знаю, що ви втратили паралельно рідних, чоловіків, батьків. Я знаю, що все, чого вам зараз хочеться – це померти. Я вас дуже прошу, благаю вас, дайте нам покарати цих покидьків. Дайте нам знищити це падло. Я щиро сподіваюся, що більша частина з них вже знищена, розстріляна, підірвана нашою армією. Але ті, хто залишився в живих, вони понесуть покарання. Все що мені від вас потрібно – будь ласка, повідомте про скоєне. Це дуже важко, але це треба зробити", - сказала Марія.

Єфросиніна також залишила під постом дані, куди жертви можуть звернутися і розповісти про злочин. Окрім того Марія поділилася й своїм контактом – українки можуть написати їй особисто і вона їм пообіцяла допомогти.

Також ведуча звернулася до свідків цих злочинів і попросила розповісти за вказаними контактами про скоєне.

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