Машини та нерухомість: заступника одеського військкома підозрюють у незаконному збагаченні

Загалом від 2021 року Денис Галушко разом з дружиною витратили майже 6 млн грн.

Національне агентство з питань запобігання корупції викрило на незаконному збагаченні начальника сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка. Зазначається, що військком збагатився на понад 14 млн грн.

Про це повідомляє НАЗК.

Як зазначається у повідомленні, теща підозрюваного, починаючи з 2020 року, придбала, а згодом продала два автомобілі: Mercedes-Benz GLE 43 AMG вартістю 2 млн грн та Mercedes-Benz GLS 350 вартістю 2,3 млн грн.

"Минулого року вона придбала ще й автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D. При реальній вартості автівки у 3,9 млн грн в укладеному договорі купівлі-продажу ціна авто вказана 5 тис. грн, що свідчить про приховування реальної вартості його набуття. Восени минулого року вона також придбала житловий будинок та земельну ділянку під ним загальною вартістю понад 3 млн грн.", - вказано у повідомленні.

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Також йдеться, що мати Галушка минулого літа придбала автомобіль Toyota RAV-4 HYBRID вартістю понад 880 тис. грн та житловий будинок з земельною ділянкою за майже 1,7 млн грн, також не бувши фінансово спроможною на це.

Цікаво, що власником квартири в Одесі вартістю 563 тис. грн став і син Галушка.

"Позаминулої осені автомобіль Mazda CX-5 придбала й дружина військкома. В договорі купівлі-продажу зазначена вартість авто становить 50 тис. грн, хоча на інтернет-платформах середня ціна такого авто близько 1,3 млн грн, що також свідчить про заниження реальної вартості. Влітку 2023 року вона поповнила свій автопарк ще й Mercedes-Benz V-KLASSE вартістю понад 2,6 млн грн", - зазначили у НАЗК.

Загалом від 2021 року Денис Галушко разом з дружиною витратили майже 6 млн грн. Вказані кошти вносилися на їхні банківські рахунки у готівковій формі через термінали на суми від 9 до 106 тис. грн.

Разом з тим НАЗК встановило, що у суб’єкта декларування та його близьких осіб, відсутні законні доходи для придбання вказаного майна.

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