Машини зникають і вдень і вночі: у Маріуполі окупанти та колаборанти крадуть вцілілі автомобілі

Злочинами керують представники так званої адміністрації міста та пов’язані з нею місцеві колаборанти.

У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти та колаборанти крадуть вцілілі автомобілі, кількість крадіжок приватного автотранспорту стрімко збільшується.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

За даними розвідки, автомобілі людей викрадають як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів. При цьому, вартість машини не має значення: зникають машини представницького класу і дешеві моделі такі як ЗАЗ чи GEELY.

"Машини зникають не тільки вдень, але й вночі – під час комендантської години. До того ж грабіжники часто використовують евакуатори. Це дає розуміння, що грабунком займаються безпосередньо представники окупаційної адміністрації та пов’язані з нею місцеві колаборанти", - йдеться у повідомленні.

Офіційно заяву про викрадення можна подати у "військову комендатуру" Маріуполя. Проте, на неофіційному рівні її представники заявляють, що шукати автомобілі треба самостійно.

"Нерідко власники викрадених автівок знаходять їх у бойовиків так званої "міліції ДНР". В такому випадку вкрадені машини оголошуються "власністю ДНР" і будь-які подальші дії не тільки безглузді, але й небезпечні", - повідомляють у розвідці.

Нагадаємо, окупанти розмістили склади бойових комплектів у житлових кварталах Маріуполя, мешканців закликають евакуюватись.

Читайте також: