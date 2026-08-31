Маск готовий відкрити Україні Starlink для ударів по Росії: але є одна умова – FT

Ілон Маск / © Associated Press

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Ілон Маск заявляв про готовність дозволити Україні використовувати Starlink для ударів по військових об’єктах на території Росії, однак остаточне рішення має ухвалити Білий дім.

Про це пише “Новини.Live” з посиланням на Financial Times.

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За їхніми словами, Маск говорив про це раніше під час розмови з тодішнім міністром оборони України Михайлом Федоровим. Власник SpaceX наголосив, що питання використання Starlink для таких операцій є політичним і має вирішуватися американською адміністрацією.

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Тему можливого застосування Starlink для ударів по російських військових об’єктах також порушував президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом наприкінці липня.

Йшлося переважно про можливість атакувати російську інфраструктуру, яку використовують для запусків балістичних ракет, на відстані до 200 км від українського кордону.

Втім, за даними FT, тоді Трамп не дав Україні жодних конкретних обіцянок.

Starlink для ударів по Росії: останні новини

Нагадаємо, Україна намагається отримати дозвіл генерального директора SpaceX Ілона Маска на використання ударних безпілотників, оснащених Starlink, для ураження російських ракетних установок на відстані до 200 км углиб РФ.

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За даними журналістів, Київ розглядає це як один зі способів компенсувати гострий дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Тим часом Маск продовжує наполягати на ризику подальшої ескалації війни з боку Росії і закликає до мирної угоди замість ударів по РФ.

Нагадаємо, колишній міністр оборони України Михайло Федоров підтвердив продовження переговорів із власником компанії SpaceX Ілоном Маском. Наразі ведуться складні консультації щодо можливості використання мережі Starlink для протидії російським пусковим установкам балістичних ракет.

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