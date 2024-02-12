Маск каже, що не продавав Starlink Росії: у ГУР зробили тривожну заяву

У ГУР наголошують, що ніхто не стверджує, що продаж Starlink йде офіційно.

Сьогодні термінали Starlink знаходяться у вільному продажі на території Російської Федерації.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо заяви американського мільярдера Ілона Маска, що жоден Starlink не був проданий Росії прямо або побічно.

“Ніхто не стверджує, що офіційно йде продаж Starlink росіянам. Але сьогодні РФ не тільки держава-терорист номер один, але і держава-контрабандист номер один”, — наголосив Юсов.

За його словами, Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, тобто йдеться про контрабанду через треті країни. “Ми не будемо називати конкретні країни — інформація потребує уточнення”, — додав представник ГУР Міноборони України.

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Він зазначив, що Starlink у вільному продажі на території РФ на відкритих онлайн майданчиках. “Різниця лише в тому, що порівняно з роком тому зараз використання їх в російській армії на лінії фронту стало більш системним і налагодженим. Тобто на дані пристрої окупанти роблять ставку”, — повідомив Юсов. При цьому він зазначив, що ведеться робота з нейтралізації цієї загрози для України, але деталі не розкрив.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки підтвердило, що в росіян на фронті зʼявився Starlink, а масштаби використання терміналів супутникового звʼязку з боку окупантів зростають. Водночас вони використовуються не в самій Росії, а на тимчасово окупованих українських територіях.

Власник SpaceX Ілон Маск заперечив, що компанія продає Росії термінали супутникового звʼязку Starlink.

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