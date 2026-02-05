Маск "натиснув кнопку": чому історія зі Starlink вдарила і по Україні

Супутники Starlink / © Universe Space Tech

Блокування системи супутникового зв’язку Starlink здатне уповільнити просування російських військ на фронті, однак Україна мала спершу відпрацювати механізм “білих списків”, а вже потім звертатися до власника компанії Ілона Маска.

Таку думку в етері “КИЇВ24” висловив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

Чому відключення Starlink стало проблемою

За словами експерта, після публічних звернень до Маска було вимкнено окремі вузли та “сузір’я” Starlink, які забезпечували зв’язок не лише російським окупаційним силам, а й Силам оборони України.

Снєгирьов наголосив, що на фронті критично важлива кожна година стабільного зв’язку, а подібні рішення без попередньої технічної підготовки можуть мати негативні наслідки для української сторони.

“Білі списки” мали з’явитися раніше

Аналітик підкреслив, що ще до звернень до Маска необхідно було відпрацювати механізм верифікації — так звані “білі списки” Starlink, які гарантували б безперебійний зв’язок виключно для українських підрозділів.

На його думку, лише після цього варто було ініціювати обмеження для російської сторони, розуміючи всі можливі технічні наслідки.

Інформаційна кампанія РФ навколо Starlink

Дмитро Снєгирьов також нагадав, що ще кілька місяців тому Росія, за його словами, через західні ЗМІ проводила інформаційну кампанію, спрямовану на відволікання уваги від власних планів використання Starlink.

Йшлося, зокрема, про заяви щодо нібито можливостей РФ уражати супутники Starlink у космосі. Таким чином Москва намагалася продемонструвати свою “могутність” та паралельно приховати факт активного застосування супутникового зв’язку у війні проти України.

Критика публічного звернення до Маска

Експерт вважає, що публічне звернення до Ілона Маска було помилкою. За його словами, Маск зробив логічний із власної точки зору крок — просто вимкнув частину системи.

“Фактично ситуацію намагалися гасити бензином”, — зауважив Снєгирьов, підкресливши, що відповідальність за відсутність належної підготовки лежить на профільних структурах.

Водночас він зазначив, що попри тимчасове відновлення просування окупантів, для України залишається важливим зосередитися на створенні ефективних механізмів захисту власного зв’язку та змусити Росію шукати шляхи обходу нових обмежень.

Нагадаємо, раніше у США бізнесмен Ілон Маск повідомив про успіхи у питанні блокування Starlink для РФ.

І перші кроки щодо обмеження несанкціонованого використання мережі Starlink у Росії вже дали результати. У противника на фронтах велика проблема.