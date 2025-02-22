Маск шантажує відключенням Starlink: аеророзвідник пояснив, що робити Україні

Сам факт шантажу Starlink – убивчий для бізнес-імперії Маска, тепер усі зрозуміють, чим небезпечні його продукти.

Американський мільярдер Ілон Маск шантажує Україну відключенням Starlink.

Що робити Україні, відповідає військовослужбовець, що служив у 72-й окремій механізованій бригаді ЗСУ імені Чорних запорожців, аеророзвідник, громадський активіст, колишній народний депутат України Ігор Луценко. Про це він зробив відповідний допис у Facebook.

Це сильний удар, але не катастрофа

"Вижити без Starlink буде дуже важко. Це набагато важливіше, ніж всі інші технології, що ми отримуємо від Вашингтона. Важливіше, навіть чим одиничні системи ППО чи відносно чисельні “Хаймарси”. Це сильний удар, але не катастрофа", – наголосив він.

Луценко зазначає, що, по-перше, на Курщині ЗСУ воюють там, де Starlink не працює. Ті рішення, котрі там використовуються – вони складні й дорожчі, і менш зручні, але вони є, їх оперативно розгортали під наш наступ, і їх таки розгорнули.

Також читайте Відключення Starlink на фронті: експерт розповів про можливі наслідки

"Значення Starlink визначне і в Курській операції, але це була перша справжня спроба позбутися залежності від Маска", – зазначив він.

По-друге, як наголошує Луценко, вже є альтернативи. Є система-конкурент Starlink під назвою OneWeb (акціонери із Франції та Британії), націлена на корпоративних користувачів. Є проєкти в деяких європейських країн, котрі вже добре усвідомили, що США в будь-який момент можуть перейти на бік ворога Європи – хоча ці проєкти і далекі від того, щоб бути на рівні Starlink.

"Врешті, росіяни воюють із нами, і близько не маючи Starlink у таких масштабах, як маємо його ми", – зазначає аеророзвідник.

Альтернативні рішення

Ігор Луценко наголошує, що варто усіма способами зараз задіювати і розширювати альтернативні рішення – на прив’язних аеростатах, на літаках-ретрансляторах, системи направленої передачі сигналу тощо. На щастя, це не 2022 рік, коли альтернатив майже не було.

"Ми мали, ми були зобов’язані зробити так, щоб Starlink не був таким чудовим способом нас шантажувати. В України Starlink у користуванні з весни 2022 року, і з тих усі альтернативні засоби військового зв’язку лише деградували, а залежність від Маска лише зростала", – зазначив він.

Більше того, за словами аеророзвідника, не раз і не два були конфлікти з Ілоном Маском, котрий по-своєму бачив зону і способи використання своєї технології. І з настроїв лідерів MAGA-руху було очевидно, що шантаж – це лише наступний крок, до якого лишилося недовго.

"Сам факт шантажу Starlink, як на мене, – убивчий для бізнес-імперії Маска, тепер усі зрозуміють, чим небезпечні його продукти", – резюмував Луценко.

Що передувало

Джерела Reuters повідомляють, якщо Київ не погодиться на умови США щодо угоди про корисні копалини, то Штати можуть відключити Україну від супутникової інтернет-системи Starlink американського мільярдера Ілона Маска.

Старша наукова співробітниця Атлантичної ради Мелінда Харінг сказала, що Starlink необхідний для роботи України з безпілотниками, ключовою складовою її військової стратегії.

"Втрата Starlink змінить правила гри", – сказала Харінг. Вона наголосила, що Україна тепер перебуває в паритеті 1:1 з Росією з погляду використання безпілотників і артилерійських снарядів. Київ володіє широким спектром різних можливостей безпілотників, починаючи від морських безпілотників і безпілотників-розвідників і закінчуючи безпілотними літальними апаратами великої дальності.

Читайте також: