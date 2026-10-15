Маск відхрестився, Зеленський говорить про зраду: хто «відключив» українські дрони – The Guardian

Супутники Starlink / © Universe Space Tech

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Українська армія зіткнулася з обмеженнями у роботі супутникового зв’язку SpaceX, які можуть впливати на частину ударних безпілотників та систем протиповітряної оборони. Йдеться не лише про звичайний Starlink, а й про його військову версію — Starshield.

Про це пише The Guardian.

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За даними видання, українські військові повідомили, що термінали Starlink перестали працювати на платформах, які рухаються зі швидкістю понад 160 км/год. У Києві заявили, що таке обмеження було запроваджене без пояснень з боку США.

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Як обмеження Starlink впливає на українські дрони

Україна встановлює термінали Starlink на частину своїх безпілотників, використовуючи супутниковий зв’язок для навігації та управління.

За інформацією The Guardian, обмеження швидкості фактично робить непридатною для бойового застосування частину дронів, які Україна використовує для ударів у ближньому та середньому тилу російських військ.

Проблема стосується й безпілотників-перехоплювачів, які застосовують для боротьби з російськими Shahed.

Російські ударні дрони можуть рухатися зі швидкістю близько 320 км/год. Якщо український перехоплювач втрачає Starlink після перевищення швидкості у 160 км/год, це суттєво обмежує його можливості наздогнати ціль.

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Також, за даними видання, обмеження ускладнило роботу окремих систем ППО, які використовують супутниковий зв’язок для захисту українських міст.

Водночас Starlink не використовується у дальніх українських місіях, під час яких останніми місяцями завдавали ударів по російських нафтопереробних заводах.

Що таке Starshield

Starshield — це окремий військовий і розвідувальний напрям SpaceX, розроблений для потреб Пентагону та інших американських державних структур.

На відміну від комерційного Starlink, Starshield створений саме для військових завдань. Він використовує посилене шифрування для передачі секретної інформації та дозволяє інтегрувати різні датчики й обладнання, зокрема на безпілотниках.

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Starshield працює на основі масштабної супутникової інфраструктури Starlink. За даними The Guardian, вона вже налічує близько 11 тисяч супутників, запущених SpaceX від 2019 року.

У SpaceX раніше заявляли, що звичайний Starlink не повинен використовуватися для наступальних військових операцій і призначений передусім для цивільного та оборонного застосування. Для спеціалізованих військових потреб компанія створила Starshield.

Хто запровадив обмеження — Маск чи США

Ілон Маск заявив, що українські військові користуються саме Starshield, оскільки звичайний Starlink не ліцензований для застосування разом із системами озброєння.

За його словами, будь-які обмеження роботи Starshield для України є рішенням американської влади, а не SpaceX.

«Системи Starshield належать уряду США і контролюються ним. Будь-які обмеження швидкості або використання визначаються американськими військовими і, зрештою, президентом США», — заявив Маск.

Таким чином він фактично переклав відповідальність за нові обмеження на адміністрацію Дональда Трампа.

Білий дім ці слова публічно не підтвердив і не спростував.

Водночас The Guardian зазначає, що адміністрація Трампа останнім часом тиснула на Україну, домагаючись обмеження ударів по енергетичних об’єктах на території Росії.

Зеленський заявив про «зраду»

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Пірсу Моргану заявив, що почувається особисто зрадженим Дональдом Трампом і що Україна фактично «втрачає сильного партнера».

За його словами, обмеження супутникового зв’язку може мати прямі наслідки для захисту українських міст.

«Це рішення призведе до великих людських втрат. Звичайно, люди будуть гинути», — сказав Зеленський.

У США також розкритикували рішення

Обмеження викликали дискусію і всередині Сполучених Штатів.

Демократи з комітету Палати представників із закордонних справ заявили, що рішення адміністрації Трампа безпосередньо впливає на здатність України захищатися від російських атак.

Критику висловив і республіканський сенатор Том Тілліс.

«Підтримка суверенітету України — або принаймні дозвіл Україні його захищати — не повинна бути сірою зоною ані для уряду США, ані для американських корпорацій», — заявив він.

У США заперечили причетність до обмежень Starlink в Україні

Нагадаємо, в адміністрації Дональда Трампа заявили, що не причетні до обмежень у роботі Starlink в Україні. Після перебоїв зі зв’язком представники Києва провели переговори з Білим домом, ЦРУ та Пентагоном, намагаючись з’ясувати причини проблем.

У Білому домі українській стороні повідомили, що не контролюють SpaceX, але пообіцяли звернутися до компанії.

Проблеми зі Starlink ускладнили роботу українських безпілотників: зв’язок почав зникати під час руху на швидкості понад 160 км/год, а в окремих випадках — навіть понад 80 км/год.

У ЄС поки утримуються від висновків щодо причин обмежень, але паралельно обговорюють із Україною можливість використання європейської системи захищеного супутникового зв’язку Govsatcom.

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