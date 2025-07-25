Маск відключив Starlink над Херсонщиною: як одне рішення змінило перебіг війни

Starlink / © depositphotos.com

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Ілон Маск восени 2022 року майже зірвав український контрнаступ, обмеживши роботу супутникових терміналів Starlink на частині території України.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на три обізнані джерела.

За їхніми словами, Маск наказав одному зі старших інженерів у каліфорнійському офісі SpaceX припинити покриття у стратегічних районах, зокрема в Херсонській області, де українські війська намагалися звільнити окуповані території.

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Після отримання наказу співробітники SpaceX вимкнули щонайменше сотню терміналів Starlink, які забезпечували зв’язок на фронті. Це рішення також торкнулося інших окупованих регіонів, зокрема частини Донецької області. Українські військові, радники ЗСУ та інші джерела підтвердили, що раптове відключення супутникового зв’язку стало серйозною проблемою під час бойових дій.

Внаслідок відключення Starlink у військових почалася паніка. Безпілотні літальні апарати, які спостерігали за позиціями російських військ, перестали працювати, а артилерійські підрозділи, які використовували супутниковий інтернет для наведення, зіткнулися з труднощами у точності ураження цілей. Один із військових розповів Reuters, що внаслідок цих обставин оточення російських позицій у місті Бериславі Херсонської області повністю застопорилося.

Хоча згодом українські війська змогли звільнити Берислав, Херсон та інші території, цей випадок став першим, коли Ілон Маск особисто вплинув на хід бойових дій, відключивши Starlink над полем бою. Ця інформація викликала шок серед частини співробітників SpaceX і, як зазначає Reuters, фактично дозволила Маску «взяти результат війни у свої руки».

Ілон Маск раніше заявляв, що компанія ніколи не вчинить подібним чином. Однак жодних коментарів на запити Reuters не надав ні він особисто, ні інженер, який отримав наказ. Представник SpaceX у відповіді на запит лише назвав інформацію агентства неточною і наголосив на відданості Starlink наданню послуг Україні. Водночас офіси президента України та Міністерство оборони не дали коментарів з цього приводу.

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Відключення Starlink стало серйозним викликом для ЗСУ у найважливіший момент війни. Воно підкреслює, наскільки сучасні технології і приватні компанії можуть впливати на хід бойових дій і навіть змінювати баланс сил на фронті. Як це вплине на подальший розвиток подій і чи повторяться подібні випадки, залишається питанням майбутнього.

Раніше повідомлялося, що у роботі інтернет-сервісу Starlink, що належить мільярдерові Ілону Маску, стався збій у всьому світі. Він тривав близько 2,5 годин.

Після цього мережа Starlink майже повністю відновила свою роботу.

Також ми інформували, що британський військовий експерт Майкл Кларк розповів, що чекає на Україну, якщо США виммнуть Starlink для фронту.

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