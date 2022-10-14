Маск вирішив не платити за "Старлінки" в Україні і відмовляється постачати нові - ЗМІ

Компанія SpaceX нарікає на брак коштів і просить про оплату від Пентагону.

Власник компанії SpaceX Ілон Маск вирішив не платити за "Старлінки" в Україні і відмовляється постачати нові.

Більше не може платити за українські "Старлінки" - компанія Ілона Маска SpaceX звернулася до американського Міністерства оборони, щоби те взяло на себе фінансування супутників в Україні. Про це повідомляє CNN, у розпорядженні якого опинились офіційні документи.

У них SpaceX зазначає, більше не може фінансувати сервіс "Старлінк" - бо до кінця року це коштуватиме 120 мільйонів доларів, а впродовж наступного року - ще 400 мільйонів. Тож, покрити витрати на обслуговування і на нові супутники просять Пентагон.

Також у листі компанія Маска зазначає, що у липні Київ просив про ще 8 тисяч терміналів "Старлінк" - і SpaceX не має фінансових можливостей забезпечити цей запит.

CNN зазначає, що звернення до Пентагону написано на тлі нещодавніх новин про масштабні збої в роботі "Старлінка" в районах, де діють ЗСУ, в період активного контрнаступу. І це, за повідомленнями, призвело до катастрофічних утрат зв'язку.

Запит Маска викликав роздратування в командування Пентагону, - пише CNN. Бо там вважають, що SpaceX має нахабство "бути героєм" та отримувати пошану за передавання 20 тисяч "Старлінків", хоча насправді переважну більшість із них оплатили Сполучені Штати, Польща та інші благодійники.

Нагадаємо, що Іспанія надасть Україні чотири пускових установки системи проти-повітряної оборони. Мадрид ухвалив це рішення під час зустрічі міністрів оборони членів НАТО.

Також в Альянсі пообіцяли надати Україні сотні пристроїв для генерування перешкод безпілотникам.

Допомогти українцям обіцяє й Португалія, яка планує якнайшвидше передати Києву шість радянських гелікоптерів, позбавлених ліцензії на експлуатацію через запроваджені проти Росії санкції. Також Ліссабон та Мадрид підтвердили готовність навчати українських військових - як у межах двосторонньої домовленості, так і на рівні ЄС.

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