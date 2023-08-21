Маск визнав, що розмовляв з Путіним і просував після цього свій "мирний план" - The New Yorker

У Пентагоні Маску пояснювали, що якщо він вимкне Starlink, то війна не закінчиться.

Американський мільярдер Ілон Маск 2022 року нібито таки особисто розмовляв з диктатором Путіним та консультувався з Кремлем щодо "закінчення війни в Україні".

Про це пише The New Yorker.

Маск на конференції нібито публічно підтримав Путіна та російський варіант "миру"

Видання зауважує, що спочатку Маск активно підтримував Україну, проте згодом його думка та вчинки почали змінюватись. Восени 2022 року на конференції в Аспені, де були присутні бізнесмени і політичні діячі, Маск навіть висловив підтримку Володимиру Путіну.

"Він був на сцені і сказав: "Ми повинні вести переговори. Путін хоче миру - ми повинні вести переговори про мир з Путіним", - згадував Рід Гоффман, який допомагав заснувати PayPal разом з Маском.

За його словами, Маск, схоже, "купився на те, що продавав Путін". Тижнем пізніше Маск опублікував у Twitter пропозицію щодо власного "мирного плану", який передбачав проведення нових референдумів для перегляду кордонів України і надання Росії контролю над Кримом. У наступних твітах Маск зобразив як неминучий результат на користь Росії і прикріпив карти з позначенням східних українських територій, деякі з яких, як він стверджував, "віддають перевагу Росії".

Маск міг обмежити роботу Starlink під час контрнаступу ЗСУ

За даними видання, "на той час симпатії Маска почали проявлятися на полі бою". Одного дня українські війська, які звільняли території на півдні, раптом втратили зв'язок. Це нібито суттєво вплинуло на можливості ЗСУ.

Американські та українські чиновники на умовах анонімності розповіли виданню, що вважають, що SpaceX перервала зв'язок за допомогою геозони. Тоді, щоб вирішити проблему, втрутився Пентагон.

Колін Каль, колишній заступник міністра оборони з питань політики в Пентагоні, розповів, що він розмовляв з Маском та пояснив мільярдеру, що якщо "він відключить зв'язок, то війна не закінчиться"

"Я дійшов висновку, що він почав нервувати через те, що в Росії дедалі частіше розглядають діяльність Starlink, як допомогу Україні у війні, і він шукав спосіб вгамувати російське занепокоєння", - сказав Каль.

Маск нібито зізнався, що він особисто розмовляв з Путіним

Автор The New Yorker стверджує, що "на превеликий жах чиновників Пентагону, Маск добровільно зізнався, що розмовляв з Путіним особисто". Також він нібито консультувався з Кремлем щодо "закінчення" війни Росії проти України. Сам Маск це заперечив згодом.

"Він сказав: "Ну, у мене була чудова розмова з Путіним". І ми подумали: "Ох, це недобре", – пригадує експосадовець Пентагону Каль.

Інші джерела видання також підтвердили інформацію, що Маск розмовляв з Путіним і після цього почав активно просувати свій "мирний план".

Нагадаємо, міністерство оборони США планує закупити у SpaceX термінали Starlink для України, які засновник компанії Ілон Маск не зможе відключати за власним бажанням.

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