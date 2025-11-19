Масована атака на Україну: що летіло і скільки вдалося збити

Атака на Тернопіль / © Мер Тернополя Сергій Надал

У ніч проти 19 листопада російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загалом було виявлено 524 повітряні цілі. Силам оборони вдалося збити та придушити 483 об’єкти.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Ворог застосував безпрецедентну кількість засобів повітряного нападу, поєднавши дрони та ракети різних типів.

Загалом було зафіксовано:

476 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (близько 300 з них — «Шахеди»). Запуски здійснювалися з районів Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське (ТОТ АР Крим).

40 крилатих ракет Х-101 (райони пусків: Вологодська, Астраханська області РФ).

7 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря).

1 балістична ракета «Іскандер-М» (район пуску: Ростовська область РФ).

Головний фокус удару цього разу був зосереджений на західних та східних регіонах країни. Основним напрямком удару визначено Львівську, Тернопільську та Харківську області.

Повітряний напад відбивали всі наявні сили та засоби: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряна оборона продемонструвала високу ефективність, збивши або подавивши 483 повітряні цілі.

Було знищено:

442 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (та інших типів).

34 крилаті ракети Х-101.

7 крилатих ракет «Калібр».

Наразі відомо, що влучання зафіксовано 7 ракет та 34 ударних БпЛА на 14 локаціях. Падіння уламків збитих цілей зафіксовано на 6 локаціях.

Нагадаємо, у Тернополі ракети влучили в житлові будинки, спричинивши пожежі та руйнування — загинули щонайменше дев’ятеро людей, є десятки поранених. У Харкові ворог атакував із вечора 18 листопада: постраждали енергетика, транспорт і цивільні об’єкти, серед поранених — діти. На Івано-Франківщині та Львівщині ціллю стала енергетична інфраструктура, травмовано трьох людей, з них двох дітей.

Під обстрілами були також Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина й Дніпропетровщина. Президент Зеленський заявив, що такі удари свідчать про недостатній тиск на РФ, і закликав партнерів надати більше засобів ППО та авіації для захисту України.