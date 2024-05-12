Масова евакуація на Харківщині: скільки людей вже вивезли

В Харківській області триває евакуація населення з територій, де російські війська активізували наступ.

Як повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, з громад, де є загроза для життя й здоров‘я цивільних, уже евакуювали понад 4000 тисяч жителів.

Евакуацію здійснюють місцеві адміністрації, Координаційний гуманітарний центр та волонтера, а також поліція та ДСНС.

"Щодо напрямку Старий Салтів. Проблем з евакуацією, переміщенням цивільного населення по цьому напрямку немає", - написав він.

Для тих людей, які потребують супроводу, надаються відповідальні особи, які супроводжують людей до місць тимчасового проживання.

Синєгубов зазначив, що 70% евакуйованих мають житло для проживання – здебільшого залишаються у родичів та близьких. Тим не менше в області розгорнули ще майже 900 місць для евакуйованих, і за потреби можуть їх ще збільшити.

Нагадаємо, 10 травня росіяни спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини, повідомили в Міноборони. Обстріли населених пунктів прикордоння посилились.

У суботу на північному сході Харківської області продовжувались запеклі бої за контроль над кількома українськими селами поблизу російського кордону. Зокрема під обстрілами залишається Вовчанськ, де від російських ударів гинуть люди. Лише станом на 12:00 суботи зафіксовано 12 "прильотів" керованих бомб по місту Вовчанськ та околицях.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЖАХ ПІСЛЯ УДАРУ... Кадри, як рятувальники витягають з-під завалів на Харківщині постраждалих

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