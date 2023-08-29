"Масова мобілізація" в Україні та "зневіра в перемозі": в ГУР попередили про фейки Кремля

У розвідці закликали дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

У Кремлі 25 серпня затвердили теми нового етапу інформаційної війни проти України, які мають дискредитувати державу та вплинути на її партнерів у світі.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, 25 серпня в адміністрації президента Росії Володимира Путіна відбулась нарада щодо чергового етапу інформаційної війни у медіапросторах України та світу. Учасниками наради були перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко, кремлівські технологи та представники медіаресурсів.

"Тема наради: затвердження конкретних наративів, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її партнерів у світі", – зазначили в розвідці.

На нараді у Кремлі визначили, що найближчим часом система дезінформації Росії зосередиться на використанні таких тем та наративів:

"Масова мобілізація" в Україні

Росіяни поширюватимуть інформацію про те, що начебто мобілізації підлягатимуть усі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я;

начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх.

"Зневіра українських партнерів у можливості перемоги"

Пропагандисти поширюватимуть інформацію про уявні "договорняки" про "мир в обмін на території";

фейкові політичні угоди. Зокрема, в розвідці попередили, про фабрикування матеріалів про начебто "таємну домовленість" мера Києва Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх президентських виборах.

"Український контрнаступ не має успіхів"

Стверджуватиметься про начебто збільшення кількості поховань українських військових. Наводитиметься приклад кладовищ великих міст;

начебто відсутність успіхів на фронті за великих втрат, тиражування теми загибелі місцевих бійців у кожному українському регіоні;

відбуватиметься пошук винних у начебто "провалах" заради дискредитації українських військових командувачів та чиновників.

"Тотальна корупція":

начебто держава не бореться з корупцією: начебто бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться;

нібито відсутність покарань для корупціонерів.

"Прекрасне" життя на окупованих територіях

Пропагандисти заявлятимуть про начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним жителів окупованих територій;

про "розвиток" інфраструктури, відбудову зруйнованого житла;

про "вільні" вибори під час російського "єдиного дня голосування";

у дезінформації також йтиметься, що Україна "відмовляється від окупованих територій" і відбуватиметься демонстрація сфабрикованих документів;

українська влада начебто "здає" Куп'янськ на Харківщині.

"Щоб не піддаватися ворожій пропаганді, Головне управління розвідки Міністерства оборони України наполегливо закликає дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації!" – наголосили в ГУР.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав три брехливі тези Росії, які вона активно просуває. Йдеться про начебто провал контрнаступ ЗСУ, про необхідність замороження конфлікту з припиненням постачання зброї до України, а також стверджування, начебто Росія має ще багато ресурсів та охочих воювати.

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