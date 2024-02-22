Масова мобілізація: Вигівський назвав умову максимального залучення поліцейських на фронті

Поліція вже залучена на передовій, а це десятки тисяч поліцейських, зазначив керівник Нацполіції.

В оновленому законопроєкті про мобілізацію, поданому в Раду, пропонують залучити поліцейських і працівників інших правоохоронних органів до воєнної служби. Керівник Нацполіції Іван Вигівський розповів про ситуацію, у якій воювати доведеться всім.

Про це йшлося в іцінтерв'ю "Телеграфу" Івана Вигівського.

"Ми розуміємо, що якщо ситуація на фронті буде ускладнюватися, воювати доведеться всім – бо це конституційний обов’язок кожного громадянина, а не лише поліцейських, рятувальників чи представників інших силових структур. І ми готові до виконання будь-яких завдань з оборони країни", – сказав він.

Вигівський зазначив, що Нацполіція має безліч покладених на неї задач із забезпечення безпеки та правопорядку всередині країни, протидії злочинності, профілактики кримінальним правопорушенням.

Раніше в інтерв'ю "Українським Новинам" голова Національної поліції України Іван Виговський говорив, що Ідея мобілізувати на фронт 100 тисяч поліцейських є "дивною" і не реалізованою.

"Деякі громадяни, державні службовці, чиновники кажуть, в Національній поліції є 250 тисяч поліцейських, і пропонують 100 тисяч відправити на фронт. Дивно, коли про це заявляють не "диванні експерти", а люди, які працюють в державній системі і не знають елементарних цифр", – зазначав він.

Тим часом народні депутати подали понад 4 тисячі правок до другого читання мобілізаційного законопроєкту.

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