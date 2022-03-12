"Масова паніка": російська блогерка пройшлася ТЦ і показала, як життя в РФ перетворюється на злидні (відео)

"Масова паніка": російська блогерка пройшлася ТЦ і показала, як життя в РФ перетворюється на злидні (відео)

Російська блогерка обурилася, що не змогла потрапити до магазину в ТЦ.

Російська економіка поступово наближається до краху. Громадяни країни-загарбниці почали відчувати перші наслідки "бойкоту" всесвітньо відомих брендів, які через напад Росії на Україну, пішли з їхнього ринку.

Російська блогерка в Instagram розповіла про масову паніку, яка вже охопила громадян країни-агресорки.

Зокрема, Анастасія Дашко, учасниця російського проєкту "Дом-2", яка славиться скандальною поведінкою і має чорними мітки у біографії у вигляді виправної колонії, опублікувала в Instagram "сторіз", у якій поскаржилася на те, що РФ починає тріщати по швах. Дашко у відео нарікає на масове скорочення людей на роботі, безгрошів'я, яке невдовзі чекає на них, і плачеться, що їй "не віриться, що це відбувається з росіянами".

"Що зараз взагалі відбувається? Я не могла собі це уявити навіть у страшному сні. Масова паніка, ці щоденні новини, я вже тиждень повідомлення в Direct отримую, що людей масово скорочують на роботі. Люди не знають, чим займатися, як заробляти гроші...", - каже російська блогерка.

Крім того, напередодні Дашко пройшлася ТЦ, де на неї чекав неприємний "сюрприз". За її словами, в крамницях з одягом вартість на цінних замальована, а на інших - цін взагалі немає.

"Зайшли до магазину, а продавчиня каже: "Робимо переоцінку щодня". І щодня в магазині змінюються ціни", - розповідає Дашко.

Крім того, вона каже, що в торговому центрі немає покупців, усе пустує. Також вона розповіла, що популярний магазин Bershka вже зачинився, але одяг у ньому ще є. У зв'язку з цим вона висловила обурення: "От чому, якщо туди заглянути, все лежить, а вони не з'їжджають?".

Російська блогерка розповіла про масову паніку в РФ

Нагадаємо, у Росії заблокували Instagram. Блогери в розпачі й істерії прощаються із соцмережею.

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