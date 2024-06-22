Масова повітряна атака по Україні: ЗС РФ запустили дрони і ракети, де гриміли вибухи

У ніч проти 22 червня російські війська атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про ворожу атаку.

Ще о 23:47 вечора 21 червня Повітряні сили попередили, що було зафіксовано виліт чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з авіабази "Оленя" в Мурманській області. Про ракети, які запустили росіяни, почали повідомляти після третьої ночі 22 червня. Відбій повітряної тривоги оголосили тільки о 05:06 ранку. Польські військові підіймали у небо військову авіацію через комбіновану російську атаку.

Волинська область

Очільник Волинської ОВА Юрій Погуляко повідомив, що на світанку 22 червня під час повітряної тривоги на території області працювала ППО.

"У повітряному просторі були ворожі цілі. Наразі триває ліквідація наслідків падіння уламків. На щастя, постраждалих немає. Усі відповідні служби перебувають на місці та виконують свою роботу", — написав він у Telegram.

Львівська область

Російські окупанти під час нічної повітряної атаки 22 червня завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі у Львівській області, на об'єкті сталася пожежа. Минулося без жертв та постраждалих.

Івано-Франківськ

Внаслідок атаки РФ 22 червня в Івано-Франківську є пошкодження в будинках та дитячому садку. У будівлях повибивало вікна.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"За попередньою інформацією, усі живі та здорові. Аварійна бригада оперативно розпочне забивати вікна в оселях франківців", — йдеться у дописі.

Крім того, на території Хмельниччини під час повітряної тривоги, яку оголосили о 01:29, було чути звуки вибухів. За попередньою інформацією, в області працювали сили ППО. Неспокійно було і у Вінниці.

РФ вдарила по українській енергетиці

Під час масованої повітряної у ніч проти 22 червня росіяни знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє офіційний Телеграм-канал Міністерства енергетики України.

У Міненерго кажуть, що були атаковані об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. На жаль, на одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків. Їх доправлено до лікарні. Є пошкоджене обладнання.

Також під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті. Наслідки уточнюються. Триває їх ліквідація.

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