Масова втеча з Херсона: окупанти почали вивозити майно та документи

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що російські окупанти почали вивозити майно та документи з Херсона.

Про це він написав у Facebook.

"Окупанти з міста Херсона вивозять свій форпост "досягнення" – майно, документи банку і паспортного столу", – заявив Хлань.

Також він додав, що до понеділка тимчасово окуповане місто покинуть російські торгові мережі.

"Людям кажуть, що то тимчасово – приходьте через декілька тижнів. Прийдемо, в українське", – відзначив депутат.

Окупанти тікають з Херсонщини

Російський гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо 18 жовтня оголосив про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра через так звану небезпеку затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Окупанти вигадали, що такий "теракт" планують ЗСУ.

Вже наступного дня, 19 жовтня, колаборант Сальдо повідомив, що в'їзд для цивільних до Херсонської області закривається на сім днів.

Новоспечений командувач війною РФ проти України генерал Сергій Суровікін визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою", та попередив про можливість ухвалення "непростих рішень".

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав, що окупанти можуть піти з правого берега Дніпра, але вцілілі там війська можуть бути кинуті в новий наступ на Київ або перекинуті на Донецький напрямок.

Тим часом в Офісі президента повідомили, що станом на 21 жовтня ЗСУ вдалося звільнити від ворога 88 населених пунктів Херсонської області. У порівнянні з 4 жовтня було деокуповано 50 сіл і селищ.