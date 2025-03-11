Масована атака БпЛА на Росію: у Генштабі сказали, які об'єкти потрапили під удар

Вночі 11 березня у Росії було атаковано низку військових об'єктів. Зокрема, є влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в ніч на 11 березня завдали ураження по низці стратегічних об’єктів Російської Федерації, задіяних у забезпеченні збройної агресії проти України.

Зокрема, зафіксовано

влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тонн нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб міста Москва в дизелі та бензині;

вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь" (Орловська область РФ), яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба" та є важливою складовою в процесах постачання нафти на термінал морського порту “Усть-Луга”, що у Ленінградській області.

"Із відкритих джерел відомо, що внаслідок дій протиповітряної оборони російського агресора, постраждала низка об'єктів цивільної інфраструктури", - додають у відомстві.

Також наголошується, що Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об'єкти, задіяні у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення.

Нагадаємо, безпілотники влаштували наймасованішу атаку на Москву у ніч проти 11 березня. Російська влада стверджує, що були застосовані "сотні бойових безпілотників".

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