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Масована атака дронами: Наєв розповів подробиці знищення "Шахедів"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Масована атака дронами: Наєв розповів подробиці знищення "Шахедів"

Робота мобільної вогневої групи по дронах / Фото: Сергій Наєв

На Київському напрямку Сили оборони знищили 17 ворожих БПЛА.

У ніч проти 25 листопада під час повітряної атаки окупантів у Північній операційній зоні Силами оборони України було знищено 55 ворожих ударних безпілотників типу "Шахед".  

Про це повідомив Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Як зазначив Наєв, з них 28 БПЛА було знищено мобільними вогневими групами протиповітряної оборони, що оснащені великокаліберними кулеметами, ПЗРК та зенітними гарматами. 

"Зокрема, на Сумському напрямку знищено сім ударних дронів, на Чернігівському – чотири дрони камікадзе, а на Київському – 17 ворожих БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про наймасованішу атаку дронами по Києву від початку війни.

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Перегляди
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