У Дніпрі дронами знищено філію "Суспільного" та відому кіностудію - фото

Нічний удар російських дронів по Дніпру спричинив масштабну пожежу та руйнування відомої редакції й кіностудії.

Наслідки атаки

Наслідки атаки / © "Суспільне Дніпро"

У Дніпрі внаслідок нічної масованої атаки російських ударних дронів виникли масштабні руйнування та пожежі.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Одним із об’єктів удару стала будівля, де розташовувалася філія «Суспільне.Дніпро» та кіностудія «Контрабас». Приміщення повністю вигоріло. У сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна та двері, пошкоджено меблі й внутрішні конструкції.

За попередніми даними, поранено двох людей.

Засновниця кіностудії «Контрабас» Олександра Тесленко підтвердила, що студія зазнала критичних руйнувань.

«Сталася пожежа, повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття будівлі і дах», — повідомила вона.

За її словами, у момент атаки співробітників у приміщенні не було, що дозволило уникнути жертв.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що внаслідок масованої атаки у Дніпрі постраждали 59-річна жінка та 67-річний чоловік.

