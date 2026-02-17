- Дата публікації
-
Категорія
Війна
- Кількість переглядів
- 582
- Час на прочитання
- 1 хв
Масована атака дронами та потужне просування ЗСУ: головні новини ночі 17 лютого 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 лютого 2026 року:
ЗСУ відбили понад понад 200 квадратних кілометрів за менш ніж тиждень: ЗМІ про рекордне просування українських військ Читати далі –>
У Чорне море виведено ракетоносій: можливий залп до 6 ракет “Калібр” Читати далі –>
РФ атакувала Одесу: є постраждалі, пошкоджені будівлі та інфраструктура Читати далі –>
У Дніпрі через атаку РФ спалахнула пожежа: стали відомі перші наслідки російської атаки на місто Читати далі –>
РФ уночі 17 лютого масштабно атакувала Україну: де приміли вибухи Читати далі –>