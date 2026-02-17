ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
582
Час на прочитання
1 хв

Масована атака дронами та потужне просування ЗСУ: головні новини ночі 17 лютого 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Українські військові

Українські військові / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 лютого 2026 року:

  • ЗСУ відбили понад понад 200 квадратних кілометрів за менш ніж тиждень: ЗМІ про рекордне просування українських військ Читати далі –>

  • У Чорне море виведено ракетоносій: можливий залп до 6 ракет “Калібр” Читати далі –>

  • РФ атакувала Одесу: є постраждалі, пошкоджені будівлі та інфраструктура Читати далі –>

  • У Дніпрі через атаку РФ спалахнула пожежа: стали відомі перші наслідки російської атаки на місто Читати далі –>

  • РФ уночі 17 лютого масштабно атакувала Україну: де приміли вибухи Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
582
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie