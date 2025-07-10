Масована атака дронів на Київ: Ігнат про тактику РФ і нові виклики для ППО

Шахеди / © ТСН.ua

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Під час нічної повітряної атаки Росія застосувала тактику масованого запуску «Шахедів» на Київ з різних напрямків і на різних висотах. Це суттєво ускладнило роботу української протиповітряної оборони.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, ворожі БПЛА атакували столицю одночасно з кількох боків, використовуючи як наднизькі, так і вищі ешелони висоти. Такий підхід змушує українську ППО працювати максимально мобільно та злагоджено.

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«З різних напрямків заходять, на різних висотах — і наднизькі висоти, і вище підіймають, атакуючи з різних сторін, що, звісно, ускладнює роботу ППО», — розповів Ігнат.

До знищення «Шахедів» залучали мобільні вогневі групи та дрони-перехоплювачі, які наразі використовуються Повітряними силами як зенітні. Також застосовується легкомоторна авіація.

Окрему небезпеку становлять розвідувальні дрони, які Росія запускає у глиб території України. Їх складно виявити, адже вони спроєктовані бути малопомітними та здатні передавати інформацію в режимі реального часу. Ігнат зазначив, що ворог може використовувати комбінацію безпілотників, зокрема дрони-ретранслятори для передачі сигналу.

«Передача даних у реальному часі може багато лиха наробити, координуючи роботу артилерії чи балістики. Саме тому боротьба з БПЛА — постійна, напружена та комплексна», — наголосив представник Повітряних сил.

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Також, за словами Ігната, під час останньої атаки радіолокаційно фіксували навіть повітряні кулі, які Росія може використовувати як засіб спостереження або відволікання ППО.

Українські сили оборони продовжують удосконалювати засоби боротьби з дронами та адаптуватися до нових викликів, які щодня створює ворог, модернізуючи свої засоби ураження.

Нагадаємо, у ніч на 10 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ, використовуючи ракети та дрони-камікадзе. Внаслідок ворожого удару загинули двоє людей. Серед загиблих — 22-річна співробітниця столичної поліції Марія Дзюмага.

Уламки збитих повітряних цілей падали в різних районах столиці, спричинивши руйнування житлових будинків, офісів, адміністративних будівель, складів і гаражів. У місті виникли масштабні пожежі, до ліквідації яких залучили майже 400 рятувальників.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що по всій території України ворог випустив 18 ракет і приблизно 400 ударних безпілотників, із яких близько 200 були дронами типу «Шахед».