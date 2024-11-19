Масована атака дронів на РФ: десятки БПЛА помічені у кількох російських регіонах (відео)

Вибухи пролунали в Бєлгороді та Воронежі.

Десятки невідомих дронів атакують російські прикордонні регіони.

Про це пише військовослужбовець, політолог Кирило Сазонов.

"На Росії вже вибухає: російські воєнкори пишуть про 45 БПЛА, які атакують зараз різні регіони", - зазначив Сазонов.

За інформацією російських пабліків, місцеві жителі повідомляють про вибухи у Бєлгороді та Воронежі. Зокрема, в Олексіївці Білгородської області квадрокоптер атакував завод із переробки жирів.

Інформацію про атаку БПЛА підтвердив губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков.

"Внаслідок падіння уламків від безпілотників на території одного із підприємств пошкоджено виробничі приміщення", - написав він.

Також пошкоджені неназваний інфраструктурний об'єкт та електрична лінія. Відомо, що кілька вулиць в Олексіївці знеструмлені. Інформації про жертв наразі немає.

У Воронежі щонайменше п'ять дронів атакували ще одне промислове підприємство, в результаті чого на заводі спалахнула пожежа. Також є інформація, що під атакою дронів перебуває й Ростовська область.

Нагадаємо, у Брянській області РФ вночі 19 листопада прогриміли вибухи. Відомо, що ЗСУ вдарили далекобійною зброєю, проте якою саме, в Генштабі не зазначили. У Путіна заявляють про ядерну відповідь.

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