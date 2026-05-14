Масована атака: експерт пояснив дивну траєкторію польоту ворожих дронів
Російські дрони летіли на відстані приблизно 5–10 кілометрів від білоруського кордону.
Під час вчорашньої повітряної атаки російські війська запускали групи «Шахедів» уздовж кордону з Білоруссю, намагаючись найкоротшим шляхом прорватися до західних областей України.
Про це в коментарі УНІАН заявив авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.
«Росіяни таким чином намагаються якнайкоротшим шляхом пробратися на західну Україну вздовж білоруського кордону. Там Mesh-модеми застосовувалися на повну», — сказав Романенко.
Експерт зазначив, що атаки здійснювалися по більшості областей України.
За його словами, пуски дронів відбувалися з усіх прилеглих до України регіонів РФ, а також з окупованого Криму.
«Запуск був з усіх прилеглих областей РФ і з окупованого Криму, але от з Брянської області — така новинка. Вони запускали дрони з метою проскочити там, де вважали, що в нас немає високої щільності ППО», — пояснив авіаексперт.
Він додав, що дрони рухалися групами один за одним, що суттєво ускладнювало роботу мобільних вогневих груп.
«Йшли вони табуном один за одним, а це означає, що там жодна мобільна група із зенітними дронами не встигли б прореагувати на таку кількість, яка проривається один за одним — кожних кілька хвилин пролітає дрон. Тобто група навіть не встигне перезарядитися», — зазначив Романенко.
За його словами, головними цілями масованих атак у західних областях були об’єкти інфраструктури.
Експерт також наголосив, що Росія фактично перейшла до практики майже безперервних денно-нічних атак.
«Вночі йде атака, а потім продовжується — з ранку до 18-18:30. Такі атаки були 3 та 4 травня, невисокої інтенсивності, а от уже 5 травня була масована серйозна атака — 11 ракет „Іскандер“ запустили», — сказав він.
Романенко зазначив, що основний акцент російська армія робить саме на дронових атаках, хоча виробництво ракет у РФ також поступово зростає.
Крім того, експерт не виключив нових ракетних ударів найближчим часом.
За його словами, у травні російські війська ще майже не застосовували ракети Х-101 та «Калібри», а також обмежено використовували балістичне озброєння.
Коментуючи масовану атаку по Закарпаттю, Романенко відкинув припущення про можливий зв’язок ударів із внутрішньополітичною ситуацією в Угорщині.
«Ви переоцінюєте Орбана на два порядки. Якщо б росіяни мали якусь інформацію, що ми там щось важливе виробляємо, то Орбан при владі нікому і нічим би не допоміг», — наголосив експерт.
Раніше повідомлялося, що росіяни використали так зване тимчасове перемир’я винятково для накопичення ресурсів, що призвело до масованої дронової та балістичної атаки на українські міста, зокрема в західних регіонах.
Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія здійснила перший пуск своїх ракет увечері, 13 травня.