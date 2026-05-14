Масована атака: експерт пояснив дивну траєкторію польоту ворожих дронів

БпЛА Shahed

Під час вчорашньої повітряної атаки російські війська запускали групи «Шахедів» уздовж кордону з Білоруссю, намагаючись найкоротшим шляхом прорватися до західних областей України.

Про це в коментарі УНІАН заявив авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.

За його словами, російські дрони летіли на відстані приблизно 5–10 кілометрів від білоруського кордону.

«Росіяни таким чином намагаються якнайкоротшим шляхом пробратися на західну Україну вздовж білоруського кордону. Там Mesh-модеми застосовувалися на повну», — сказав Романенко.

Експерт зазначив, що атаки здійснювалися по більшості областей України.

За його словами, пуски дронів відбувалися з усіх прилеглих до України регіонів РФ, а також з окупованого Криму.

«Запуск був з усіх прилеглих областей РФ і з окупованого Криму, але от з Брянської області — така новинка. Вони запускали дрони з метою проскочити там, де вважали, що в нас немає високої щільності ППО», — пояснив авіаексперт.

Він додав, що дрони рухалися групами один за одним, що суттєво ускладнювало роботу мобільних вогневих груп.

«Йшли вони табуном один за одним, а це означає, що там жодна мобільна група із зенітними дронами не встигли б прореагувати на таку кількість, яка проривається один за одним — кожних кілька хвилин пролітає дрон. Тобто група навіть не встигне перезарядитися», — зазначив Романенко.

За його словами, головними цілями масованих атак у західних областях були об’єкти інфраструктури.

Експерт також наголосив, що Росія фактично перейшла до практики майже безперервних денно-нічних атак.

«Вночі йде атака, а потім продовжується — з ранку до 18-18:30. Такі атаки були 3 та 4 травня, невисокої інтенсивності, а от уже 5 травня була масована серйозна атака — 11 ракет „Іскандер“ запустили», — сказав він.

Романенко зазначив, що основний акцент російська армія робить саме на дронових атаках, хоча виробництво ракет у РФ також поступово зростає.

Крім того, експерт не виключив нових ракетних ударів найближчим часом.

За його словами, у травні російські війська ще майже не застосовували ракети Х-101 та «Калібри», а також обмежено використовували балістичне озброєння.

Коментуючи масовану атаку по Закарпаттю, Романенко відкинув припущення про можливий зв’язок ударів із внутрішньополітичною ситуацією в Угорщині.

«Ви переоцінюєте Орбана на два порядки. Якщо б росіяни мали якусь інформацію, що ми там щось важливе виробляємо, то Орбан при владі нікому і нічим би не допоміг», — наголосив експерт.

Раніше повідомлялося, що росіяни використали так зване тимчасове перемир’я винятково для накопичення ресурсів, що призвело до масованої дронової та балістичної атаки на українські міста, зокрема в західних регіонах.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія здійснила перший пуск своїх ракет увечері, 13 травня.

