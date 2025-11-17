- Дата публікації
- Категорія
- Війна
Масована атака на Дніпро: голова ОВА закликає йти до укриття
За інформацією журналістів місцевих Telegram-каналів, у місті чути звуки вибухів.
Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що Дніпро зараз під масованою атакою ворожих безпілотників ”Шахед”.
Про це Гайваненко повідомив у Telegram.
“Прошу перебувати в безпечних місцях до відбою тривоги”, — закликав очільник ОВА.
За інформацією журналістів місцевих Telegram-каналів, у місті чути звуки вибухів. Загалом близько 40 дронів беруть Дніпро “у кільце”.
Громадян закликають стежити за оновленнями та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.