Війна
1054
1 хв

Масована атака на Дніпро: голова ОВА закликає йти до укриття

За інформацією журналістів місцевих Telegram-каналів, у місті чути звуки вибухів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Shahed

Shahed / © tsn.ua

Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що Дніпро зараз під масованою атакою ворожих безпілотників ”Шахед”.

Про це Гайваненко повідомив у Telegram.

“Прошу перебувати в безпечних місцях до відбою тривоги”, — закликав очільник ОВА.

За інформацією журналістів місцевих Telegram-каналів, у місті чути звуки вибухів. Загалом близько 40 дронів беруть Дніпро “у кільце”.

Громадян закликають стежити за оновленнями та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

1054
