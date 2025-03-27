Масована атака на Дніпро: є поранені та численні пошкодження (фото)

Через атаку на Дніпро є постраждалі, пошкоджено понад 10 багатоповерхівок та понад 60 легковиків.

Російські війська у ніч проти 27 березня влаштували масовану атаку на Дніпро. У місті зафіксовані пошкодження будинків, авто, виникли пожежі і є поранені.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Через нічну атаку безпілотниками на Дніпро були пошкоджені підприємства, освітні і культурні заклади, багатоповерхові будинки та автомобілі.

Водночас очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що пошкоджено понад 10 багатоповерхівок, понад 60 легковиків і ще кілька авто – знищені. Зачепило і дві вантажівки.

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У місті також виникли декілька пожеж. Усі їх загасили.

За попередніми даними, були поранені дві жінки та чоловік. Вони отримали медичну допомогу на місці.

Наслідків масованого удару ліквідовували понад 70 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС.

Наслідки атаки на Дніпро у ніч проти 27 березня / Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Наслідки атаки на Дніпро у ніч проти 27 березня / Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Наслідки атаки на Дніпро у ніч проти 27 березня / Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Наслідки атаки на Дніпро у ніч проти 27 березня / Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Наслідки атаки на Дніпро у ніч проти 27 березня / Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Нагадаємо, у ніч проти 27 березня у Дніпрі лунали вибухи через атаку російським безпілотниками.