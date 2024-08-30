Масована атака на Харків: Клименко повідомив про наслідки (фото)

На момент публікації відомо щонайменше про 55 поранених та 5 загиблих.

У п'ятницю, 30 серпня, російські терористи завдали серію ударів по Харкову. 5 людей загинули, серед них 14-річна дівчина. На момент публікації відомо щонайменше про 55 поранених людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

На місці влучань у Харкові працюють рятувальні служби

"Цілі ворога – цивільні об'єкти, мирні люди, діти. Цей черговий жорстокий воєнний злочин Росії ретельно документується", – наголосив Клименко.

Ворог поцілив у житлову 12-поверхівку у Харкові

Міністр зазначив, що на місцях ударів у місті працюють усі оперативні служби: рятувальники, поліцейські та психологи ДСНС. Розгорнутий оперативний штаб, де приймають заяви від потерпілих, працює криміналістична лабораторія. Також проводять поквартирні обходи, щоб переконатися, що всім постраждалим надана допомога.

Ворог вкотре поцілив по цивільних об'єктах та мирних людях / Фото: Facebook/Патрульна поліція Харкова

"Вдячність комунальникам та волонтерам за активне залучення до рятувальних та ліквідаційних робіт. Пошкоджені будинки взяті під охорону поліцією", – додав Ігор Клименко.

Допомогу постраждалим надають рятувальники, поліцейські, психологи ДСНС, а також волонтери та комунальники / Фото: ДСНС

Нагадаємо, російська атака на Харків спричинила відключення світла. Енергетики відновлюють електропостачання.

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