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Масована атака на Київщину: пошкоджено лікарню та будинки, є потерпілий

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Масована атака на Київщину: пошкоджено лікарню та будинки, є потерпілий

Наслідки атаки РФ по Київській області / Фото: Офіс генерального прокурора

Через ворожу атку пошкоджено приватні будинки мирних мешканців, господарчі споруди і авто.

У ніч проти 21 вересня Росія завдала ракетного удару по Київській області. Внаслідок атаки поранено мирного мешканця, пошкоджено лікарню та будинки.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, вранці 21 вересня Росія атакувала Київщину ракетами. За попередніми даними, постраждав чоловік, він отримав осколкові поранення ніг. В декількох районах області пошкоджено приватні будинки мирних мешканців, господарчі споруди і транспортні засоби, будівлю лікарні. Також уламки ракет впали на територію підприємства, здійнялася пожежа.

В Офісу генпрокурора наголошують, що жоден з пошкоджених об'єктів не є воєнною ціллю.

На місці атак прокурори, експерти та слідчі фіксують наслідки нічної атаки ворога.

Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня Росія атакувала Київ. Уламки впали у різних районах столиці, є потерпілі та пошкодження цивільної інфраструктури. 

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Дата публікації
Перегляди
1132
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