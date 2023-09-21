Масована атака на Київщину: пошкоджено лікарню та будинки, є потерпілий

Через ворожу атку пошкоджено приватні будинки мирних мешканців, господарчі споруди і авто.

У ніч проти 21 вересня Росія завдала ракетного удару по Київській області. Внаслідок атаки поранено мирного мешканця, пошкоджено лікарню та будинки.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, вранці 21 вересня Росія атакувала Київщину ракетами. За попередніми даними, постраждав чоловік, він отримав осколкові поранення ніг. В декількох районах області пошкоджено приватні будинки мирних мешканців, господарчі споруди і транспортні засоби, будівлю лікарні. Також уламки ракет впали на територію підприємства, здійнялася пожежа.

В Офісу генпрокурора наголошують, що жоден з пошкоджених об'єктів не є воєнною ціллю.

На місці атак прокурори, експерти та слідчі фіксують наслідки нічної атаки ворога.

Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня Росія атакувала Київ. Уламки впали у різних районах столиці, є потерпілі та пошкодження цивільної інфраструктури.

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