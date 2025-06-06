Масована атака на Україну: Ігнат попередив про нову тактику ворога

Наслідки атаки на Київ 6 червня / © Укрінформ

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Під час масованого удару по Україні в ніч на 6 червня росіяни застосували аж 407 БпЛА й шість балістичних ракет. Так противник перевантажує ППО, запускаючи повітряні цілі з різних напрямків.

Про це сказав керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Летить дуже велика кількість засобів повітряного нападу. Щодня ми б’ємо рекорди за кількістю застосованих засобів повітряного нападу. Сьогодні була і балістика, і крилаті ракети повітряного та наземного базування, ну, і також велика кількість ударних БпЛА», — повідомив він.

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Юрій Ігнат також повідомив, що більшість балістичних ракет було знищено.

Попередньо це — до 30 ракет, а також понад 200 ударних безпілотників.

«Працювали сьогодні сили оборони надзвичайно напружено», — сказав він.

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Більшість БпЛА слідувала з півночі України.

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«Це Сумська, Харківська, Чернігівська області. Вся маса цих БпЛА пішла сьогодні таким повзучим наступом до західних регіонів нашої держави», — повідомив Ігнат.

Під час слідування дронів маршрутом вони знищувалися протиповітряною обороною України. Зокрема, було залучено ракетні підрозділи, системи РЕБ, авіацію, особливо західні літаки.

«Це F-16 „Міраж“ відпрацьовує доволі таки ефективно. Тому маємо потужний результат. Хочу ще раз підкреслити, що до 200 БпЛА знищено поліцейськими засобами. Ще 167 локаційно втрачено. Офіційну інформацію оприлюднимо», — додав він.

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«Було випущено стратегічною авіацією близько 36 крилатих ракет, за попередніми даними, які були випущені з літаків Ту-95, Ту-160 з Саратовської області, над Каспійським морем. Тому говорити про те, що вони не можуть завдавати ударів, поки що не можна, але потенціал їхній суттєво Служба безпеки України понизила», — додав Ігнат.

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Юрій Ігнат наголосив на новій тактиці ворога щодо масованих атак по Україні. Сьогодні, 6 червня, росіяни випустили велику кількість засобів повітряного нападу з різних напрямків.

«Противник перевантажує систему протиповітної оборони, застосовує велику кількість дронів-імітаторів для того, щоб ускладнити повітряну обстановку силами оборони, але залучаються в нас всі доступні нам способи протиповітряної оборони в цілому», — пояснив Ігнат.

За його словами, сьогодні, 6 червня, українські сили ППО показали дійсно високий результат збиття, як крилатих ракет, так і ударних дронів.

Зазначимо, що раніше йшлося про реакцію президента РФ Володимира Путіна на спецоперацію СБУ «Павутина», а також потенціал ворожого військовго комплексу після такого потужного удару по його авіабазах військового призначення. Навіть президент США Дональд Трамп визнав, Що Путін отримав сильний удар, тож готується до чергової атаки по Україні.

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Нагадаємо, в ніч проти 6 червня над Україною летали сотні «Шахедів», частина з яких атакувала Київ, Чернігів, Полтавщину тощо. Запуски балістичних ракет також фіксувалися у бік Харкова, Дніпра, Чернігова, Черкас та Канева.

Також у ніч на 6 червня росіяни атакували Тернопіль ударними БпЛА та ракетами.

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