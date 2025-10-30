- Дата публікації
Масована атака на Україну: скільки "Кинджалів", "Калібрів" та "Шахедів" летіло і що вдалася збити
Атака була спрямована на об’єкти критичної інфраструктури України.
Росія завдала нищівного комбінованого удару в ніч на 30 жовтня. Ворог випустив 705 повітряних цілей, включаючи «Кинджали», «Калібри» та сотні «Шахедів». Сили ППО збили 623 цілі, проте є численні влучання на 20 локаціях по всій країні.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Чим атакував ворог
Загалом радіотехнічні війська зафіксували та супроводжували 705 засобів повітряного нападу. Атака була комбінованою та велася з різних напрямків та платформ — повітряного, наземного та морського базування.
До складу удару увійшли:
653 ударних БпЛА (Shahed, Гербера та інші) з напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ та окупованого Криму.
52 ракети, з яких 9 — балістичні.
Серед ракетної компоненти були зафіксовані:
4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із Нижньогородської обл.);
5 балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 (із Ростовської обл.);
8 крилатих ракет «Калібр»;
2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Курська, Воронезької обл.);
30 крилатих ракет Х-101 (із Саратовської обл.);
3 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31П (з акваторії Чорного моря).
Повітряний напад відбивали всі сили та засоби Сил оборони України: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
За попередніми даними, станом на 11:30, протиповітряною обороною було збито та подавлено 623 повітряні цілі:
592 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та інших.
31 крилата ракета;
7 «Калібрів»;
1 «Іскандер-К»;
21 ракету Х-101;
2 ракети Х-59/69.
Незважаючи на надзвичайно високий відсоток збиття, ворогу вдалося прорвати оборону.
Наразі зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА. Удари прийшлися по 20 локаціях в різних регіонах України. Також зафіксовано падіння уламків збитих цілей на 19 локаціях.
Крім того, як повідомили у Повітряних Силах, 3 ворожі ракети (станом на 11:30) локаційно втрачені. Інформація щодо місць їх падіння та можливих наслідків наразі уточнюється.
Нагадаємо, 30 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши понад 650 дронів і понад пів сотні ракет різних типів. Унаслідок ударів пошкоджено житлові будинки в Запоріжжі, зруйновано гуртожиток, є десятки поранених, серед них діти, і двоє загиблих. Президент Володимир Зеленський закликав союзників посилити тиск на Росію, зокрема через нові санкції проти її енергетичного сектору та фінансової системи.