Війна
Масована атака на Україну: скільки "Кинджалів", "Калібрів" та "Шахедів" летіло і що вдалася збити

Атака була спрямована на об’єкти критичної інфраструктури України.

Автор публікації
Дар'я Щербак
ППО України

ППО України / © ТСН

Росія завдала нищівного комбінованого удару в ніч на 30 жовтня. Ворог випустив 705 повітряних цілей, включаючи «Кинджали», «Калібри» та сотні «Шахедів». Сили ППО збили 623 цілі, проте є численні влучання на 20 локаціях по всій країні.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Чим атакував ворог

Загалом радіотехнічні війська зафіксували та супроводжували 705 засобів повітряного нападу. Атака була комбінованою та велася з різних напрямків та платформ — повітряного, наземного та морського базування.

До складу удару увійшли:

653 ударних БпЛА (Shahed, Гербера та інші) з напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ та окупованого Криму.

  • 52 ракети, з яких 9 — балістичні.

Серед ракетної компоненти були зафіксовані:

  • 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із Нижньогородської обл.);

  • 5 балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 (із Ростовської обл.);

  • 8 крилатих ракет «Калібр»;

  • 2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Курська, Воронезької обл.);

  • 30 крилатих ракет Х-101 (із Саратовської обл.);

  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31П (з акваторії Чорного моря).

Повітряний напад відбивали всі сили та засоби Сил оборони України: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, станом на 11:30, протиповітряною обороною було збито та подавлено 623 повітряні цілі:

  1. 592 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та інших.

  2. 31 крилата ракета;

  3. 7 «Калібрів»;

  4. 1 «Іскандер-К»;

  5. 21 ракету Х-101;

  6. 2 ракети Х-59/69.

Незважаючи на надзвичайно високий відсоток збиття, ворогу вдалося прорвати оборону.

Наразі зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА. Удари прийшлися по 20 локаціях в різних регіонах України. Також зафіксовано падіння уламків збитих цілей на 19 локаціях.

Крім того, як повідомили у Повітряних Силах, 3 ворожі ракети (станом на 11:30) локаційно втрачені. Інформація щодо місць їх падіння та можливих наслідків наразі уточнюється.

Нагадаємо, 30 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши понад 650 дронів і понад пів сотні ракет різних типів. Унаслідок ударів пошкоджено житлові будинки в Запоріжжі, зруйновано гуртожиток, є десятки поранених, серед них діти, і двоє загиблих. Президент Володимир Зеленський закликав союзників посилити тиск на Росію, зокрема через нові санкції проти її енергетичного сектору та фінансової системи.

1936
