Масована атака на Україну: скільки "Кинджалів", "Калібрів" та "Шахедів" летіло і що вдалася збити

Росія завдала нищівного комбінованого удару в ніч на 30 жовтня. Ворог випустив 705 повітряних цілей, включаючи «Кинджали», «Калібри» та сотні «Шахедів». Сили ППО збили 623 цілі, проте є численні влучання на 20 локаціях по всій країні.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Чим атакував ворог

Загалом радіотехнічні війська зафіксували та супроводжували 705 засобів повітряного нападу. Атака була комбінованою та велася з різних напрямків та платформ — повітряного, наземного та морського базування.

До складу удару увійшли:

653 ударних БпЛА (Shahed, Гербера та інші) з напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ та окупованого Криму.

52 ракети, з яких 9 — балістичні.

Серед ракетної компоненти були зафіксовані:

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із Нижньогородської обл.);

5 балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 (із Ростовської обл.);

8 крилатих ракет «Калібр»;

2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Курська, Воронезької обл.);

30 крилатих ракет Х-101 (із Саратовської обл.);

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31П (з акваторії Чорного моря).

Повітряний напад відбивали всі сили та засоби Сил оборони України: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, станом на 11:30, протиповітряною обороною було збито та подавлено 623 повітряні цілі:

592 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та інших. 31 крилата ракета; 7 «Калібрів»; 1 «Іскандер-К»; 21 ракету Х-101; 2 ракети Х-59/69.

Незважаючи на надзвичайно високий відсоток збиття, ворогу вдалося прорвати оборону.

Наразі зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА. Удари прийшлися по 20 локаціях в різних регіонах України. Також зафіксовано падіння уламків збитих цілей на 19 локаціях.

Крім того, як повідомили у Повітряних Силах, 3 ворожі ракети (станом на 11:30) локаційно втрачені. Інформація щодо місць їх падіння та можливих наслідків наразі уточнюється.

Нагадаємо, 30 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши понад 650 дронів і понад пів сотні ракет різних типів. Унаслідок ударів пошкоджено житлові будинки в Запоріжжі, зруйновано гуртожиток, є десятки поранених, серед них діти, і двоє загиблих. Президент Володимир Зеленський закликав союзників посилити тиск на Росію, зокрема через нові санкції проти її енергетичного сектору та фінансової системи.