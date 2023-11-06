Масована атака по Одесі: Гуменюк назвала, куди цілив ворог і чому вдарив по центру міста

Окрім історичного центру Одеси, окупанти влучили у припортову інфраструктуру.
Під час нічної атаки по Одесі 6 листопада у пріоритеті ворога була припортова інфраструктура, яка розташована дуже близько до історичного центру міста.
Про це речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону.
Гуменюк повідомила, що російські війська не припиняють терор і нарощують зусилля, атакуючи не тільки профронтові території України. Так, уночі ворог влаштував атаку з застосуванням різноманітної зброї.
Ракетна атака по Одесі – куди цілились окупанти
"Ворог застосував балістику "Іскандер-М" по Одесі і "Онікс", який опинився в історичній частині міста. Розуміючи, що в пріоритеті ворога була припортова інфраструктура, і вона дуже близько з історичним центром міста, внесеним до спадщини ЮНЕСКО. Саме тому ракета влучила не в порт, а неподалік, в один з кварталів міста", – пояснила речниця Сил оборони півдня.
Вона додала, що внаслідок атаки в Одесі пошкоджено музей, житлові будинки, є постраждалі серед мирного населення.
Атака по Одесі дронами-камікадзе
Гуменюк повідомила, що фактично одночасно, протягом 1,5 години, ворог дуже потужно атакував Одесу кількома групами "Шахедів".
"Є влучання в припортову інфраструктуру – це складські приміщення, спеціальна автонавантажувальна техніка, автівки зі збіжжям. Тим не менше, 15 дронів силам протиповітряної оборони вдалося знищити", – зауважила речниця ОК "Південь".
Чому не були збиті ракети
Вона також звернула увагу, що ракета "Онікс" – надзвукова, і знищити її надзвичайно складно. Щодо балістичної ракети "Іскандер-М", то вона прилетіла фактично одночасно з сигналом повітряної тривоги у законсервовану будівлю. На щастя, там ніхто не постраждав.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки по Одесі 6 листопада були поранені п’ятеро людей.
Росіяни атакували припортову інфраструктуру Одесі, а також був зафіксований "приліт" по Національному художньому музею у зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини на 8 ранку 6 листопада. Атака на Одесу і область та жалоба на Закарпатті
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