Масована атака по Сумщині: пошкоджено об’єкт "Укренерго", деталі від ОВА

Російські війська атакували енергосистему Сумської області в ніч проти 6 травня. Ворог застосував дрони Shahed 136 та інше озброєння для ударів по населених пунктах області.

Про це повідомили Сумська ОВА та "Укренерго".

Вночі та вранці 6 травня російські війська чотири рази обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумщини. Було зафіксовано 24 вибухи. Під ворожими обстрілами опинились території Сумського району, Хотінська, Білопільська, Есманьська громади.

Так, по Есманьській громаді окупанти гатили з мінометів (3 вибухи).

По території Сумського району РФ влаштувала атаку групою дронів-камікадзе Shahed 136 .

. На територію Хотінської громади загарбники скинули вісім мін.

У Білопільській громаді зафіксовано обстріл з гранатомета (5 вибухів).

Атака по по енергосистемі Сумщини

В ОВА зазначили, що вночі ворог завдав ударів по енергетичній системі Сумщини. Підрозділи ППО збили 12 російських безпілотників.

Внаслідок атаки без електроенергії залишились населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів.

"Завдяки злагодженим та професійним діям аварійних служб, енергетиків вночі електропостачання у постраждалих районах та частково у місті Суми було відновлено. Роботи тривають", – зазначили в ОВА.

Там також поінформували, що в екстреному порядку було скликано комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Були ухвалені рішення щодо відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури за рахунок аварійних джерел живлення. Також були розгорнуті та готові надавати допомогу "Пункти незламності".

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В "Укренерго" прокоментували атаку по Сумщині

"Вночі росіяни завдали ракетно-дронового удару по Сумщині. Серед пошкодженої цивільної інфраструктури – високовольтний об'єкт НЕК "Укренерго". Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після відбою тривоги. Ремонтні бригади "Укренерго" працюють над поетапним відновленням енергопостачання споживачів", – йдеться в заяві компанії.

Атака на Сумську область – що відомо

Нагадаємо, раніше в ОВА повідомили про зафіксовані 22 вибухи на Сумщині внаслідок ворожих обстрілів по шести громадах області.

Вночі ОВА повідомила, що окупанти вдарили по енергетичних обʼєктах Сумської області. Внаслідок цього у Сумах, Охтирці, Білопіллі та інших населених пунктах зникло світло.

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