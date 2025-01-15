Масована атака по Україні: де були вибухи, "прильоти" і які наслідки

Російські війська влаштували масовану ракетну атаку по Україні вранці 15 січня. У різних куточках країни лунали вибухи і зафіксовані влучання. Були запроваджені екстрені відключення світла.

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Російська армія почала атакувати Україну ще на початку ночі проти 15 січня. Спершу загарбники запустили безпілотники "Шахед", які кружляли у різних областях, зокрема на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Житомирщині.

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Пізніше у Росії було зафіксовано зліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродрому "Оленья". Повітряні сили повідомили про запуски ворогом крилатих ракет.

Рано-вранці в Україні почали лунати вибухи. Повідомлялося про роботу протиповітряної оборони у різних регіонах. Під ударами опинилися здебільшого західні області.

Вибухи у Харкові

У Харкові вранці пролунала серія вибухів. Перший із них було чутно близько 6:00, після чого гриміли повторні вибухи. Подробиць від влади поки що немає.

Вибухи в Черкасах

Вибухи під час повітряної тривоги було чутно і в Черкасах сталися вибухи. Моніторингові канали повідомляли, що поблизу міста та на околицях працювала ППО.

"Доба в області почалась з повітряних тривог. Спершу через ворожі БпЛА в нашому небі. Далі – ракети. Наші оборонці додали до загального результату протиповітряної оборони збитого "шахеда". Однак його уламками пошкоджено вікна двох будинків і автомобіля. Потерпілих немає", – повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Атака на Хмельницьку область

Потужні вибухи зранку під час тривоги чули жителі Хмельницької області. Згодом очільник ОВА Сергій Тюрін повідомив, що сили ППО знищили чотири ворожі цілі. Місця падіння уламків встановлюються.

Звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило.

Атака на Івано-Франківську область

Російські ракети атакували Івано-Франківську область, повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук.

"На Прикарпатті ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. В області працювали Сили ППО. На щастя, обійшлось без постраждалих. На місці події працюють відповідні служби. Ситуація – під контролем", – йдеться у заяві Онищук.

Удари по Львівській області

Російська армія атакувала ракетами і дронами Львівську область. Так, від час першої нічної тривоги сили ППО збили ворожий "Шахед". Минулося без постраждалих і руйнувань. Під ранок загарбники завдали по регіону ударів крилатими ракетами, повідомив очільник ОВА Максим Козицький. Є влучання.

"Є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Відімкнень електроенергії наразі не запроваджують", – написав Козицький у Мережі.

Згодом він повідомив, що за уточненою інформацією, через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда. Жертв і постраждалих немає. Поруч з будинком утворилася вирва діаметром 6 на 5 м та завглибшки близько 2,5 м. На місце виїхали всі профільні служби.

Своєю чергою мер Львова Андрій Садовий заявив, що "ворог атакував енергетичну інфраструктуру нашого регіону та України".

Відключення світла

Через російську атаку міністр енергетики України Герман Галущенко заявив про застосування превентивних відключень світла.

"Ворог не припиняє тероризувати українців. В зв'язку з масованою атакою оператор системи передавання застосовує превентивні заходи обмеження", – заявив міністр.

Своєю чергою в "Укренерго" заявили про застосування аварійних відключень світла у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Пізніше у ДТЕК повідомили, що у Дніпропетровській та Донецькій областях були скасовані екстрені відключення.

Спроба удару по газосховищу

Член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк повідомив, що росіяни під час атаки намагалися поцілити по газосховищу на заході України. Однак ворогу цього не вдалося: було пошкоджено тільки наземне обладнання.

Польща підіймала авіацію

Через російську атаку по Україні Польща підняла у небо свою бойову авіацію. Оперативне командування Збройних сил країни повідомило, що було задіяно чергування бойових пар, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий стан готовності задля забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях.