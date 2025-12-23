Масована атака по Україні: генерал розповів, чого домагається Росія

Безпілотник / © Associated Press

Реклама

У ніч проти 23 грудня Росія здійснила масштабну атаку по Україні, застосувавши понад 600 безпілотників. Країна-агресорка нарощує удари, періодично накопичуючи ударні групи та здійснюючи масовані атаки приблизно раз на тиждень.

Про це в ефірі «24 Каналу» заявив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

За словами генерала, основна мета таких атак — посіяти паніку серед українців, спровокувати блекаути та залишити людей без опалення в зимовий період.

Реклама

«Використовуються різні моделі дій. Звертаю увагу, що вже перевалила кількість „Шахедів“ за 600, росіяни мають намір запускати за добу до тисячі», — наголосив Маломуж.

Він пояснив, що ворог комбінує напрямки ударів та змінює траєкторії польоту дронів, щоб ускладнити їх перехоплення.

«У них новий стиль: спочатку східні напрямки, потім центральні області, далі західні, зі зміною маршрутів», — зазначив генерал.

За словами експерта, застосування дронів-камікадзе відбувається одночасно з ракетними ударами. Цієї ночі Росія піднімала стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-160 з крилатими ракетами, а також запускала «Калібри» з Чорного моря.

Реклама

«Бачимо комплексні дії терориста по всій нашій території. Особливо постраждав захід, де є розгалужена інфраструктура, великі енергетичні об’єкти та логістичні шляхи», — пояснив він.

Генерал зазначив, що масовані пуски створюють серйозне навантаження на систему ППО, особливо за складних погодних умов, зокрема туману.

«Збити всі повітряні цілі складно, але Україна адаптувалася. На 80–90% вдається виявляти і знищувати ворожі цілі», — підсумував Маломуж.

Він також додав, що українська розвідка відстежує підготовку РФ до атак, а Україна намагається діяти на випередження, завдаючи ударів по районах можливих запусків дронів.

Реклама

Нагадаємо, колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський заявив, що під час масованої атаки РФ 23 грудня 2025 року основний удар припав на західні регіони України, що свідчить про зміну тактики ворога.

За його словами, Росія намагається розтягнути можливості української ППО, шукаючи слабкі місця, зокрема через Чорнобильську зону та Черкаську область, використовуючи вдосконалені дрони типу «Шахед».

Експерт наголосив, що такі дії мають терористичний характер, адже насамперед страждає цивільне населення, а також критична та оборонна інфраструктура.