Масована атака по Україні: в ЦПД зробили невтішний прогноз на зиму

У Росії є ресурс на такі комбіновані атаки по Україні, як 28 листопада, до кінця зими.

Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Будьте в безпеці, ворог здійснює черговий комбінований обстріл України", – закликав керівник ЦПД.

"У росіян є ресурс на такі атаки до кінця зими. Стратегію вони не планували змінювати, роблячи запаси. Україна ж також б’є, буде бити і відбиватися", – зазначив Коваленко.

Зауважимо, у ніч проти 28 листопада та вранці російські війська влаштували масовану атаку по Україні. У низці областей чутно вибухи, працює ППО.

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