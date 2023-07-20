Масована атака ракетами і дронами: у ЗСУ розповіли про цілі ударів РФ

Вночі проти 20 липня російські окупанти знову атакували південні регіони України. Під ударом різних типів російських ракет опинилися Одеса та Миколаїв. Окупанти запустили 38 повітряних цілей. Силам ППО вдалося знищити 18.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Під ударом російських ракет - порти, причали, житлові будинки і торгові мережі. Загалом противник випустив 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе", - йдеться у повідомленні ПС.

Армія РФ застосувала:

7 крилатих "Онікс": з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);

4 крилаті ракети повітряного базування Х-22: з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);

3 крилаті ракети морського базування "Калібр": ймовірно, з підводного човна (акваторія Чорного моря);

5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);

19 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131": з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

Українська система ППО знищила 18 повітряних цілей ворога:

2 крилаті ракети морського базування "Калібр";

3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К";

13 ударних дронів "Shahed-136/131".

Також, у Командуванні повідомляють, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.

Повітряна тривога вночі 20 липня

Після опівночі повітряна тривога була оголошена в низці областей України. Повітряні сили попередили про загрозу атаки дронами, а також балістики.

Стало відомо, що у ніч проти 20 липня окупанти запустили надзвукові ракети: у Одесі, Миколаєві та Сумах лунали вибухи. До вибухів було відомо, що окупанти здійснили пуски ракет.

Зранку стало відомо, що росіяни атакували Суми безпілотниками: є влучання у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Один дрон вдалося збити, інший - підбити.

Окупанти завдали ударів по Одесі та області 20 липня ракетами різного базування, внаслідок чого постраждали четверо людей та є багато руйнувань.

Також вночі загарбники атакували центр Миколаєва. Сталася пожежа в житловому будинку. Є загиблі, постраждали 18 людей.

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