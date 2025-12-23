Масована атака Росії 23 грудня: чому основний удар припав на захід України

Безпілотник / © Associated Press

Росія 23 грудня 2025 року здійснила масовану атаку по Україні. Постраждали багато регіонів, зокрема західні області. Така спрямованість ударів не є випадковою і свідчить про зміну тактики ворога.

Про це розповів колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський для «24 Каналу».

За словами експерта, основний удар справді припав на Захід України, однак ворог паралельно намагався навантажувати й інші регіони.

«Противник намагається розтягувати українські спроможності протиповітряної оборони, щоб відвертати увагу наших військових», — зазначив Храпчинський.

Де ворог шукає слабкі місця

Експерт наголосив, що Україна має серйозну нестачу як особового складу, так і засобів виявлення та знищення повітряних цілей.

«Більшість засобів ураження проходили повз Київщину через Чорнобильську зону або через Черкаську область. Це вказує на те, що ворог шукає зони, де може пройти», — пояснив він.

За словами Храпчинського, у цьому росіянам допомагають удосконалені безпілотники типу «Шахед».

Вони оснащені mesh-зв’язком, який забезпечує стабільний сигнал без розривів, а також камерами, що дозволяють дронам обережніше діяти й оминати загрози.

Колишній офіцер Повітряних сил підкреслив, що наслідки таких атак у будь-якому разі відчуває цивільне населення.

«Росія діє більше як терористи, ніж переслідує виключно військові цілі», — наголосив експерт.

Водночас ворог намагається завдавати ударів по оборонно-промисловому комплексу та критично важливих об’єктах інфраструктури, продовжуючи шукати можливості прориву української ППО.

Нагадаємо, авіаційний експерт Валерій Романенко заявив, що Росія розширила географію ударів по Україні та почала застосовувати керовані дрони «Шахед». За його словами, якщо раніше безпілотники летіли за заздалегідь заданою програмою, то нині окупанти намагаються керувати ними для більш точного ураження цілей.

Експерт також припустив, що управління такими дронами могло здійснюватися з території Білорусі або за допомогою супутникового зв’язку Starlink.