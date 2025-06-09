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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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42
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Масована атака РФ: Ігнат пояснив, на що був спрямований основний удар

Російські війська 9 червня завдали удару різними засобами повітряного нападу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Масована атака по Україні

Масована атака по Україні

Армія РФ завдала чергової масованої атаки по Україні. Головний удар спрямовано на один з оперативних аеродромів.

Про це в ефірі телемарафону сказав начальник служби зв'язку з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ.

“Маємо крилаті ракети Х-22, це з акваторії Чорного моря була застосована з літаків Ту-22М3. Десять крилатих ракет зі стратегічної авіації Х-101”, — зазначив він.

Також чотири “Кинджали”, ракету Х-35 і дві протирадіолокаційні ракети Х-31Б. Було знешкоджено 479 цілей, 187 локаційно втрачено, подавлено засобами РЕБ, і 292 цілі було вражено засобами вогневими. В тому числі в вогневих засобах Х-47-М2 “Кинджал”, а також ракети Х-101.

“Таким чином протиповітряна оборона сьогодні відпрацювала із таким потужним результатом. Звісно, що є і влучання, не будемо уточняти в яких локаціях, але вони на жаль є, тому що з такою кількістю ракет та дронів, які пускає Росія, збити все неможливо, це зрозуміло”, — зазначив Ігнат.

Нагадаємо ночі проти 9 червня армія Російської Федерації атакувала Україну 499 засобами повітряного нападу — безпілотниками та кількома типами ракет. Сили ППО знешкодили 479 засобів повітряного нападу: 292 збито вогневими засобами, 187 — локаційно втрачені.

Зафіксовано 499 повітряних цілей:

  • 479 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів: напрямки Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;

  • чотири аеробалістичних ракети Х-47 М2 "Кинджал" із Тамбовської області;

  • 10 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області;

  • три крилатих ракети Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

  • дві протирадіолокайційні ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

  • одну крилату ракету Х-35 із ТОТ АР Крим.

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