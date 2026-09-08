Масована атака РФ на Київ та можливість нових ракет для України: головні новини ночі 8 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 вересня 2026 року:

На Київ летіла балістика: уламки впали на житлові будинки Читати далі –>

У Києві після атаки спалахнула пожежа в навчальному закладі: у будинку можуть бути заблоковані люди Читати далі –>

У Києві після атаки РФ горять гаражі та автомобілі Читати далі –>

У Києві вже шестеро постраждалих після атаки РФ: половину госпіталізували Читати далі –>