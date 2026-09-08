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- Категорія
- Війна
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Масована атака РФ на Київ та можливість нових ракет для України: головні новини ночі 8 вересня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 вересня 2026 року:
На Київ летіла балістика: уламки впали на житлові будинки Читати далі –>
У Києві після атаки спалахнула пожежа в навчальному закладі: у будинку можуть бути заблоковані люди Читати далі –>
У Києві після атаки РФ горять гаражі та автомобілі Читати далі –>
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Україна може отримати нові Patriot до зими: у Франції назвали кілька варіантів Читати далі –>
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