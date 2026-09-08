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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1138
Час на прочитання
1 хв

Масована атака РФ на Київ та можливість нових ракет для України: головні новини ночі 8 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 вересня 2026 року:

  • На Київ летіла балістика: уламки впали на житлові будинки Читати далі –>

  • У Києві після атаки спалахнула пожежа в навчальному закладі: у будинку можуть бути заблоковані люди Читати далі –>

  • У Києві після атаки РФ горять гаражі та автомобілі Читати далі –>

  • У Києві вже шестеро постраждалих після атаки РФ: половину госпіталізували Читати далі –>

  • Україна може отримати нові Patriot до зими: у Франції назвали кілька варіантів Читати далі –>

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