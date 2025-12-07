ТСН у соціальних мережах

Війна
240
Що відбувається на Полтавщині після атак РФ – фото

Внаслідок ударів російських військ на Полтавщині горіли об’єкти енергетики та промисловості

Наталія Магдик
Атака на Полтавщину 7 грудня

Атака на Полтавщину 7 грудня / © ДСНС

Внаслідок масштабної комбінованої атаки російських військ на Полтавщині виникли пожежі на промислових та енергетичних об’єктах.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Наразі, за інформацією рятувальників, частину осередків горіння вже вдалося локалізувати та ліквідувати. За даними ДСНС, на ліквідацію наслідків атаки залучено 190 рятувальників та 50 одиниць спеціальної техніки. Роботи з локалізації та повного гасіння пожеж тривають.

Повідомляються що рятувальники працюють у посиленому режимі, аби запобігти подальшому поширенню вогню та мінімізувати загрози для населення і критичної інфраструктури регіону.

Атака на Полтавщину 7 грудня / © ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що внаслідок нічних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі на Полтавщині та Чернігівщині деякі українські регіони залишилися без електропостачання.

