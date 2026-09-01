Масована атака РФ на Україну: у Повітряних силах розкрили, скільки цілей знешкодила ППО

Робота ППО (ілюстративне фото) / © Associated Press

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У ніч проти 1 вересня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних, крилатих і протирадіолокаційних ракет, а також понад 200 ударних дронів. Основними напрямками удару стали Одещина та Київщина.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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© Командування Повітряних Сил ЗСУ

З 18:00 31 серпня російські війська запускали балістичні ракети «Іскандер-М», KN-23 і С-400, протикорабельні «Циркони», крилаті ракети морського базування «Калібр», протирадіолокаційні Х-31П та S8000 «Бандероль».

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Крім того, Росія запустила 218 ударних БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів. Близько третини «Шахедів» були реактивними.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 ППО збила або подавила 199 ворожих цілей, серед них:

5 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23/С-400;

2 S8000 «Бандероль»;

5 крилатих ракет «Калібр»;

187 БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання ракет і ударних БпЛА на 28 локаціях. Уламки збитих цілей впали ще на 10 локаціях.

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У Повітряних силах також зазначили, що частина російських ракет не досягла своїх цілей, а інформація щодо місць їх падіння уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 1 вересня внаслідок масованої ракетної атаки РФ на Київ та область загинуло семеро людей, зокрема троє у столиці, де також зафіксовано п’ятеро постраждалих і загоряння у нежитловому секторі Дніпровського району. У Борисполі удар пошкодив п’ятиповерховий житловий будинок, підприємство та автомобілі на парковці, спричинивши загибель чотирьох людей та травми ще восьми, включно з дитиною.

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