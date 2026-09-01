ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
357
Час на прочитання
2 хв

Масована атака РФ на Україну: у Повітряних силах розкрили, скільки цілей знешкодила ППО

Росія вночі здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет і 218 дронів. Сили ППО збили або подавили 199 повітряних цілей.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Робота ППО (ілюстративне фото)

Робота ППО (ілюстративне фото) / © Associated Press

У ніч проти 1 вересня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних, крилатих і протирадіолокаційних ракет, а також понад 200 ударних дронів. Основними напрямками удару стали Одещина та Київщина.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

/ © Командування Повітряних Сил ЗСУ

© Командування Повітряних Сил ЗСУ

З 18:00 31 серпня російські війська запускали балістичні ракети «Іскандер-М», KN-23 і С-400, протикорабельні «Циркони», крилаті ракети морського базування «Калібр», протирадіолокаційні Х-31П та S8000 «Бандероль».

Крім того, Росія запустила 218 ударних БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів. Близько третини «Шахедів» були реактивними.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 ППО збила або подавила 199 ворожих цілей, серед них:

  • 5 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23/С-400;

  • 2 S8000 «Бандероль»;

  • 5 крилатих ракет «Калібр»;

  • 187 БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання ракет і ударних БпЛА на 28 локаціях. Уламки збитих цілей впали ще на 10 локаціях.

У Повітряних силах також зазначили, що частина російських ракет не досягла своїх цілей, а інформація щодо місць їх падіння уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 1 вересня внаслідок масованої ракетної атаки РФ на Київ та область загинуло семеро людей, зокрема троє у столиці, де також зафіксовано п’ятеро постраждалих і загоряння у нежитловому секторі Дніпровського району. У Борисполі удар пошкодив п’ятиповерховий житловий будинок, підприємство та автомобілі на парковці, спричинивши загибель чотирьох людей та травми ще восьми, включно з дитиною.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie