Масована атака РФ: окупанти завдали удару по житлових будинках у Запоріжжі

В Україні триває повітряна тривога через ракетні обстріли окупантів.

У суботу, 31 грудня, Росія завдала удару по Запоріжжю. Ціллю ворога стали житлові будинки.

Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - написав чиновник.

Наразі більше інформації щодо російської атаки по місту немає.

Ракетна атака Росії 31 грудня

У суботу, 31 грудня, по всій території України оголошена повітряна тривога. У Київській області та інших регіонах ППО збивають російські ракети. Перед цим очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про ворожі пуски ракет.

Через загрозу ударів "Укренерго" запроваджує екстрене відключення світла у низці областей. Превентивне відключення елетроенергії запроваджують, щоб у разі ударів по енергетичних об'єктах зменшити пошкодження.

За словами мера Києва, у столиці пролунали вибухи у трьох районах міста: Солом‘янському, Печерському та Голосіївському. Відомо про одну жертву у столиці.

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