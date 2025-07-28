Масована атака РФ по Україні: все, що відомо про наслідки ракетно-дронового удару

Масована атака

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Вночі 28 липня армія РФ здійснила масований ракетний удар по Україні, застосувавши дрони й ракети. Є потерпілі серед цивільного населення. Зафіксовані також руйнування у низці областей.

Усе, що відомо про масовану атаку РФ по Україні, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Ракети випустили з бомбардувальників

Вночі монітори проінформували, що стратегічні бомбардувальники РФ здійснили пуски ракет в бік України. Ту-95МС та Ту-160 злетіли з аеродромів «Енгельс» та «Оленья».

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Пізніше моніторингові канали повідомили, що літаки стратегічної авіації здійснили пуски ракет в межах Саратовської області о 02:30. Перші ракети у повітряному просторі України очікувалися протягом години.

Постраждалі у Києві

Внаслідок атаки ударного безпілотника на Київ у Дарницькому районі постраждали пʼятеро людей. За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, ударним БпЛА було вибито вікно у багатоповерхівці в Дарницькому районі столиці.

© Прокуратура Києва

«Станом на зараз восьмеро постраждалих у Дарницькому районі. Серед них 1 людина у тяжкому стані», — йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що серед потерпілих — дворічна дівчинка. У неї різані рани. Інші постраждалі мають осколкові поранення.

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© Прокуратура Києва

Уточнюється, що через російську атаку на Київ у ніч проти 28 липня у багатоповерхівці Дарницького району був поранений чоловік. Сусіди взялися рятувати постраждалого до приїзду «швидкої» та описали пережиту атаку.

За словами чоловіка, його сусіду уламком пошкодило вени і відкрилася сильна кровотеча.

«Було чутно спочатку звук „Шахеда“, потім, ну очевидно, збиття його. І після цього я почув як хвилини за дві сусід постукав мені у двері. Ми з дружиною відкрили, побачили, що в нього сильна кровотеча, весь під’їзд у крові, бо йому склом чи чимось перебило вени. Тому швидко треба було затягнути ременем руку: в нього з руки витекло багато крові. Вийшла сусідка, в неї був турнікет, тому турнікетом перетягнули руку. Дружина була з ним до приїзду «швидкої», — розповів киянин.

Через аварійне відключення ліфтів мешканці разом з поліцейськими винесли постраждалого сходами до карети швидкої медичної допомоги. Наразі він у лікарні.

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Вибухи у Кропивницькому

У Кропивницькому в ніч проти 28 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

«У Кропивницькому чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють, що місто перебуває під атакою ударних БпЛА.

За даними рятувальників, пошкоджена будівля та пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів ДСНС у місті Кропивницький.

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На щастя, загиблих і травмованих немає. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС перебував в укритті.

Обстріл Дніпропетровщини

Над Дніпропетровщиною 28 липня збили три російських дрони. Є поранені — 15-річна дівчинка та 49-річна жінка. Фіксуються руйнування.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що Нікопольщину російська армія атакувала безпілотниками і артилерією. Гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській громадах.

Постраждали двоє людей — 15-річна дівчинка та 49-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно.

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Виникла пожежа. Пошкоджені заклад освіти, багатоквартирний і три приватні будинки, три господарські споруди, лінія електропередач.

Бив ворог і по Синельниківщині. FPV-дронами поцілив по Межівській громаді. Понівечені сільськогосподарське підприємство, будівля, що не експлуатується, адмінбудівля, авто. Зайнялася суха трава.

© Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Атака “Кинджалами”

Зранку 28 липня в Україні пролунала масштабна повітряна тривога. Повідомлялося про зліт винищувача Міг-31К. Як відомо, він є носієм ракети «Кинджал».

Під ворожу атаку, зокрема, потрапила Хмельницька область. Жителі області повідомляють про вибухи.

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У Повітряних силах попередили, що цілі рухаються у бік Старокостянтинова.

Нещадні удари по Херсону

Також сьогодні росіяни обстріляли житловий сектор Херсона. Снаряд влучив у багатоповерхівку.

Загорілися дві квартири на другому поверсі. Пожежу оперативно ліквідували, не допустивши поширення вогню на сусідні помешкання.

Люди, на щастя, не постраждали.

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Реакція ОПУ та Зеленського на масований удар

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував російську ракетно-дронову атаку, якої РФ завдала по Україні у ніч проти 28 липня. Він зазначив, що російська атака свідчить про небажання президента Росії Володимира Путіна сідати за стіл переговорів щодо завершення війни.

«Ось так Путін відповідає на заклики завершувати війну та сідати за стіл. Досі тривають повітряні атаки росіян, вже постраждала цивільна інфраструктура, будинки, люди, зокрема і в Києві», — йдеться у дописі Єрмака.

Єрмак наголосив на відсутності альтернативи санкціям, посиленню далекобійності України і жорстким діям щодо оточення Путіна та нього самого.В

«Він нічого не хоче, окрім війни та поразки України. А поразки не буде», — запевнив керівник ОП.

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Голова Офісу додав, що росіяни разом з їхніми сателітами також випробовують реакцію НАТО.

«Дрони, що залітають в повітряний простір країн Балтії — це сигнали, які не можна ігнорувати», — резюмував Єрмак.

Президент України Володимир Зеленський додав, що загалом на рахунку захисників неба тільки за одну цю ніч кілька сотень російських ударних дронів.

«Хороші результати в безпілотного захисту проти „Шахедів“ — десятки збиттів російських дронів. Збиті за ніч також кілька ракет. На жаль, не всі, були й влучання», — зазначив він.

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Наразі тривають відновлювальні й рятувальні роботи.

«Надається необхідна допомога пораненим: станом на зараз відомо про 8 поранених. Я вдячний рятувальникам, комунальним службам, поліції, енергетикам — усім, хто залучений, за оперативну роботу», — додав він.

Окремо Зеленський уточнив, що постійно зміцнюємо український повітряний щит: «Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів, і цього тижня будуть нові мої розмови з партнерами щодо цієї задачі».

Чим і куди била армія РФ

За даними Повітряних сил, російські війська вгатили:

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324 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів;

4 крилатими ракетами Х-101;

3 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 «Кинджал».

Основний напрямок удару — Старокостянтинів, Хмельниччина.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника:

309 ударних БпЛА

2 крилаті ракети Х-101

Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) — на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей.

Як зазначалося, Польща у ніч на 28 липня провела повітряні операції у зв’язку з черговим ракетним ударом Росії по Україні. До дій залучались також країни-союзники.

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«У зв'язку з черговим нападом Російської Федерації на об'єкти, розташовані на території України, у нашому повітряному просторі почалися повітряні операції», — заявили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі у соціальній мережі Х.

Як зазначається, чергові пари винищувачів були підняті за тривогою. Також до найвищого ступеня бойової готовності приведено системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.