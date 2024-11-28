Масована атака РФ: Повітряні сили повідомили деталі і про 12 влучань

У ПС зауважили, що внаслідок протиповітряного бою збито майже 90% крилатих ракет "Калібр" та Х-101. Водночас розповіли у про труднощі у відбиттях ворожих атак.

Російські війська атакували критичну інфраструктуру України – електричні підстанції у різних областях України. Зафіксовано 12 влучань, в основному по об’єктах паливно-енергетичного сектору.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Внаслідок протиповітряного бою збито майже 90% крилатих ракет "Калібр" та Х-101. Крім того, було збито три керовані авіаракети та 35 безпілотників, ще понад 60 дронів було локаційно втрачено.

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"Загалом зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору", – зауважили в ПС.

Труднощі у відбитті російських атак

Там також поінформували, що останнім часом під час повітряних атак Росія застосовує велику кількість ракет та безпілотників. Таке масоване застосування на окремих напрямках часто перевищує кількість засобів прикриття.

Крім того, ворог використовує сучасні засоби повітряного нападу та постійно їх вдосконалює: йдеться про відстріли теплових та радіолокаційних пасток. Окупанти також використовують засоби РЕБ індивідуального захисту, встановлені безпосередньо на ракетах.

"Усе це суттєво ускладнює роботу зенітних ракетних комплексів радянського виробництва, які є на озброєнні Повітряних Сил. Значно ефективніше в таких умовах працюють західні системи, яких в Україні не достатньо, щоб надійно прикрити сотні об’єктів критичної інфраструктури. Саме тому, під час масованих ворожих атак, використовується максимум сил та засобів, включаючи авіацію, РЕБ, ЗРВ та мобільні вогневі групи", – йдеться в заяві ПС.

Там також зазначили, що напередодні атак ворог враховує погоду, яка суттєво впливає на роботу українських мобільних вогневих груп та винищувальної авіації. Так, у момент атаки 28 листопада у багатьох регіонах були щільний туман та хмарність, які не дозволили ефективно виконувати завдання пілотам та розрахункам МВГ.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили повідомляли, що під час атаки 28 листопада російські війська застосували 188 засобів повітряного нападу.

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