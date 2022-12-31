Масована атака росіян: у повітряному просторі України ще є російські ракети

В деяких областях України, на жаль, є "прильоти".

Країна-терористка Росія продовжує масовані обстріли по Україні. У повітряному просторі ще перебувають російські ракети.

Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

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Він закликає українців не нехтувати повітряної тривогою і пройти в укриття заради власної безпеки.

"Противник продовжує масований ракетний удар по Україні. В інших областях вже є прильоти. Наразі в повітрі все ще знаходяться ворожі ракети, тому прошу мешканців області знаходитись в укриттях", - йдеться у дописі посадовця.

Ракетна атака Росії на Новий рік

Нагадаємо, 31 грудня Росія атакувала українські міста. в Україні оголосили масштабна повітряна тривога. Сирени лунають у всіх областях. Пройдіть терміново в укриття до закінчення тривоги. Низка вибухів пролунала у Києві, а також звуки вибухів у Миколаєві, Запоріжжі. Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі.

Через загрозу ударів "Укренерго" запроваджує екстрене відключення світла у низці областей. Превентивне відключення елетроенергії запроваджують, щоб у разі ударів по енергетичних об'єктах зменшити пошкодження.

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