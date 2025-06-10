Масована атака Росії на Україну: які регіони постраждали найбільше, скільки жертв та постраждалих

Обстріл Києва 10 червня / © Associated Press

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У ніч проти 10 червня армія РФ завдала потужного удару по Україні. Внаслідок обстрілів дронами й ракетами постраждали Київ та область, Одеса, Дніпропетровщина й Чернігівщина. Наразі відомо про 13 поранених та загиблих.

Усе, що відомо про російські обстріли та їхні наслідки, — у матеріалі ТСН.ua.

«Прильоти» та жертви в Одесі

В Одесі в ніч проти 10 червня, приблизно о 01:15, пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Мешканців закликали перебувати в укриттях.

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Перед вибухами у місті та регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Моніторингові канали повідомляли, що приблизно 10 дронів летіли у напрямку Одеси та Чорноморська.

Згодом мер міста Геннадій Труханов повідомив, що російські ударні дрони атакували Одесу — один із ворожих безпілотників влучив в адміністративну частину пологового будинку.

«На щастя, немає жертв і постраждалих. Але сам факт, що під ударом опинився заклад, де народжується життя, вражає своєю жорстокістю», — йдеться у повідомленні міського очільника.

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Пізніше інформацію оновили: на жаль, через обстріл російськими дронами загинув 59-річний чолові. Ще щонайменше четверо людей дістали поранення.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, у середмісті Одеси пошкоджено й частково зруйновано житлові будинки. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Крім того, повністю знищено адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги. На місці спалахнула пожежа, пошкоджено кілька карет «швидкої». Медичний персонал не постраждав.

Правоохоронці повідомили, що кількість жертв через удар РФ по Одесі зросла. Так, загинуло двоє чоловіків. Ще 9 людей зазнали поранень.

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Як повідомляє офіс Генпрокурора, армія РФ застосувала понад 10 БпЛА.

«Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Постраждали дев’ятеро людей: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки — гостра реакція на стрес», — констатували правоохоронці.

Пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.

«Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ», — завершили в Офісі.

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Масований удар по Києву

Російські війська в ніч проти 10 червня масовано атакували Київ ударними безпілотниками, а також крилатими та балістичними ракетами. Попередньо, столицю атакували чисельні БпЛА, які заходили в столицю з різних напрямків.

© Управління ДСНС Києва

У КМВА повідомили про наслідки атаки у різних районах столиці:

Дарницький район:

пожежа в нежитловій будівлі;

руйнування житлового будинку (без займання);

падіння уламків дрона в зеленій зоні;

часткове руйнування нежитлових споруд;

пошкодження гаражного кооперативу;

займання складських приміщень і лісосмуги;

пожежа в житловому будинку.

Оболонський район:

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пошкоджено два поверхи житлового будинку;

займання в офісній будівлі;

уламки впали на відкриту місцевість;

руйнування житлового будинку;

пожежа на складах.

Голосіївський район:

уламки дрона впали на територію нежитлової будівлі;

руйнування у бізнес-центрі.

Деснянський район:

загорівся автомобіль внаслідок падіння уламків збитого БпЛА.

Шевченківський район:

пожежа у житловому будинку;

пошкодження будинку за іншою адресою;

займання у багатоповерхівці.

Подільський район:

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пошкодження нежитлових приміщень.

Соломʼянський район:

уламки дрона впали на дах багатоповерхівки.

© Управління ДСНС Києва

До ліквідації пожеж залучили гелікоптери. Зазначається, що сталися часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки і складські приміщення.

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Що відомо про постраждалих

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки щонайменше двоє людей дістали поранення: одного госпіталізовано в Оболонському районі, іншому надали допомогу на місці у Дарницькому.

«Четверо постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки на місто», — згодом уточнив Кличко.

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Він зазначив, що всі поранені були госпіталізовані для надання необхідної допомоги.

В свою чергу, голова КМВА Тимур Ткаченко заявив, що в результаті масованої атаки пошкоджень зазнали сім районів столиці.

«Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки й складські приміщення», — йдеться у повідомленні.

Усі екстрені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків нічної атаки.

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© Управління ДСНС Києва

Через російський обстріл уночі 10 червня чи не найбільше дісталося Оболонському району Києва.

«Оболонський район значно постраждав від атаки. Є наслідки у житловій забудові. Ушкоджень зазнали 18 квартир. Одну людину госпіталізували», — повідомив голова Оболонської районної адміністрації Кирило Фесик в коментарі ТСН.

Відомо, що на Оболоні в багатоповерхівці сталося займання на 1 і 2 поверхах. Для потерпілих розгорнуто штаб допомоги.

«Наразі після нічної масованої атаки ворога на столицю в стаціонарах медзакладів міста перебувають двоє постраждалих. Чотирьом надали допомогу амбулаторно», — йдеться в короткій заяві столичного голови.

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Пошкоджена будівля посольства однієї з країн ЄС

За даними NV, під час нічної атаки російських безпілотників 10 червня у Києві була зруйнована колишня посольська будівля однієї з Європейських країн.

У приміщенні почалася пожежа, яку намагалися ліквідувати кілька годин. За попередніми даними постраждалих немає. Будівля не використовувалася як посольство останні кілька років.

З людей на території був лише охоронець. Водночас під час удару в будівлі перебувала собака, кішка та папуга. Усі вони вижили.

Дата публікації 08:07, 10.06.25 Кількість переглядів 122 У Києві внаслідок атаки РФ зруйноване колишнє посольство однієї з європейських країн

Очевидці про пережите та моторошні кадри

Мешканка пошкодженої багатоповерхівки ЖК «Навігатор» у коментарі службі новин ТСН розповіла про те, що займання сталося на 1 і 2 поверхах. Для потерпілих розгорнуто штаб допомоги.

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— Як це сталося? Як ви сьогоднішню ніч пережили?

— Дуже важко пережили. Дуже страшна ніч. Ми не очікували такої швидкої, ну такої швидкої реакції, тому що зазвичай, коли оголошують повітряну тривогу, то проходить якийсь період часу. А тут дуже швидко почалися вибухи. І був дуже сильний вибух. Спалах був. Я бачила, щоправда, з боку будинку, але спалах був дуже сильний. А потім почалися сильні вибухи. Їх було декілька.

А коли вже вибухи сталися недалеко від нас, то це теж було дуже сильно. Тремтіли шибки, і сипалася штукатурка. І дуже було страшно, звісно. Таке в нас тут вперше.

— Ну у вас же прилітало тут на дорогу.

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— Ну, це так. Але воно якось трошки віддалено було. Трохи й будинок тоді пошкодило, нашу обшивку. Але ось такого, звісно, не було. Люди, так, — усе добре, усі живі, усі здорові.

Дата публікації 07:40, 10.06.25 Кількість переглядів 63 Мешканка постраждалої багатоповерхівки у Києві розповіла про наслідки нічної ракетно-дронової атаки

Через російську атаку у Шевченківському районі були пошкоджені магазини та ринок.

«Сьогодні в деякі магазини можна зайти, навіть не відчиняючи двері, тому що повилітали вікна. Центральні райони Києва були під ударом», — зазначила журналістка ТСН Наталія Нагорна.

У Шевченківському районі столиці пошкоджені декілька магазинів. Це, зокрема, магазин солодощів, аптека та інші крамнички.

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«Але тут, насправді, не зовсім зрозуміло, що з цього постраждало саме зараз — постійно б’ють по Києву, але постійно все відновлюється», — зазначила Нагорна.

Удар по інфраструктурному об’єкту на Київщині

Як розповіла речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан в етері «КИЇВ24», росіяни пошкодили інфраструктурний об’єкт на Київщині. Наразі пожежу там вже ліквідовано.

«Внаслідок атаки РФ в ніч проти 10 червня пошкодження зафіксували у чотирьох районах Київської області», — зазначила Рубан.

Речниця ДСНС Київської області уточнила, що найбільше постраждала Бориспільська громада. Втім наслідки атаки ще встановлюються.

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Наслідки на Дніпропетровщині та Чернігівщині

Відомо, що в районах Прилук та Ніжина через БпЛА пошкоджені домівки людей, господарчі будівлі та автівки. Поранені чоловіки — 19 і 39 років. За даними ОВА, останню добу росіяни били по 15 населених пунктах не лише дронами, а й артилерією, мінометами та некерованими авіаційними ракетами.

Також поблизу Нікополя поранені чоловіки 43 і 53 років — обидва у лікарні. Район Синельникового — БпЛА зруйнували будинок культури та приватну оселю. Сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 6 дронів РФ.

© Національна поліція України

Скільки дронів та ракет збили Сили ППО

Російські війська у ніч проти 10 червня атакували Україну 322 засобами повітряного нападу. Частину ворожих цілей збила ППО, але зафіксовані і влучання в 11 локаціях.

Для атаки по Україні Росія застосувала:

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315 дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;

2 балістичні ракети KN-23 із Воронезької області;

5 крилатих ракет «Іскандер-К» із Курської області.

Основним напрямком ворожого удару став Київ.

За попередніми даними, ППО знешкодила 284 російські засоби повітряного нападу:

213 безпілотників — вогневими засобами,

64 дрони — локаційно втрачені/придушені РЕБ;

2 балістичні ракети KN-23;

5 крилатих ракет «Іскандер-К».

Зазначається, що зафіксовані влучання в 11 локаціях. Ще у 16 локаціях сталися падіння збитих цілей (уламки).

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що більшість дронів летіли саме на Київ. Усі ракети, запущені вночі, теж летіли на столицю.

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З його слів, повітряні цілі заходили на столицю з усіх напрямків — «оточуючи Київ з усіх напрямків та завдаючи ударів».

«Це, звісно ускладнює роботу протиповітряної оборони», — наголосив він.

Він закликає світ звернути увагу на чергові злочини Росії проти нашого народу.

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський відреагував на один із найбільших повітряних ударів Росії по Україні, який стався в ніч на 10 червня. Він наголосив: обстріли росіян виявилися гучнішими за спроби міжнародної спільноти змусити Кремль до миру.

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«Вже котру ніч замість припинення вогню — масовані удари „Шахедами“, крилатими ракетами та балістикою», — заявив глава держави.

Загалом у цій атаці Росія випустила 315 дронів, з яких 250 — «Шахеди», а також сім ракет, включно з двома балістичними ракетами північнокорейського виробництва.

Окремі з ударів припали на Київ, Одесу, Дніпропетровщину та Чернігівщину. В Одесі російською мішенню став пологовий будинок. Пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Відомо про 13 поранених та загиблих — кількість жертв уточнюється. Президент висловив співчуття рідним.

Український лідер акцентував, що міжнародна відповідь на такі удари має бути жорсткою та предметною.

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«Потрібен жорсткий тиск заради миру. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії», — завершив глава держави.

Як ми писали раніше, країна-агресорка Росія у ніч проти 10 червня масовано обстріляла Україну. Ворог атакував балістичними та крилатими ракетами, а також ударними безпілотниками.

Під прицілом опинилася й столиця Київ. На жаль, руйнувань не вдалося уникнути. Від уламків у семи районах Києва є різні пошкодження: житлові будинки, нежитлові приміщення, будівлі офісів, автомобілі.

Українські знаменитості відреагували на черговий злочин російських окупантів. Зірки ділилися, як пережили жахливу ніч.

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