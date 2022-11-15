Масована атака Росії: окупанти завдали удару по Ковелю на Волині, усе місто - без світла

У вівторок, 15 листопада, країна-терористка Росія атакувала ракетами Ковель, що на Волині. Через атаку усе місто знеструмлене.

Про це повідомляють голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко та мер Ковель Ігор Чайка.

"Вибухи на Ковельщині. Не залишайте укриття! Також наголошую - ніяких фото та відео", - йдеться у повідомленні.

Міського голова Ковеля закликав перебувати в укриттях, оскільки небезпека повторного удару дуже висока.

Згодом очільник області додав, що російська ракета влучила по об'єкту енергетичної інфраструктури в Ковельському районі. Також Погуляйко закликав волинян запастися усім необхідним через перебої з елетроенергією.

"Інформацію про потерпілих з‘ясовуємо. На місці працюють відповідні служби. У зв'язку з цим на Волині можливі перебої з електропостачанням. Запасіться усім необхідним: вода, ліхтарики, павербанки тощо. Повідомте про це всіх, хто не користується соцмережами, щоб вони теж були готові", - написав він.

Масована ракетна атака РФ по Україні:

В Україні 15 листопада оголошено масштабну повітряну тривогу, окрім окупованого Криму. Після повідомлення про тривогу у деяких областях пролунали вибухи. Росія завдала удару по Києву, Київській, Полтавській, Одеській, Львівській, Черкаській ти Житомирській областях. Працює ППО, на жаль, є влучання російських ракет. Через влучання ракет у деяких містах перепади електроенергії.

О 15:34 мер Києва Віталій Кличко заявив про атака на столицю. Окупанти випустили ракети по Печерському району, є влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Через атаки росіян у столиці запроваджують екстрені відключення світла.

Читайте також: