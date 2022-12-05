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Масована атака Росії: ворожі ракети збили у шести областях України

Автор
Денькович Ярослава
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Масована атака Росії: ворожі ракети збили у шести областях України

Фото: Associated Press

У понеділок Росія вчергове атакувала ракетами територію України.

У понеділок, 5 грудня, російські окупанти вчергове здійснили масовану ракетну атаку по містах України.  

Наразі повітряна тривога оголошена у всіх областях України. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов попередив про велику кількість ракет у небі над Україною.

Українська ППО вже збила ракети окупантів на Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Київщині. Також повідомляється про вибухи та збиття ворожих ракет на Черкащині та у Вінницькій області.

Мер Кременчука попередив про можливі удари по об'єктах енергетики.

А керівник Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до українців із закликом не ігнорувати тривогу. 

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Дата публікації
Перегляди
13к
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